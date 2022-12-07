Emekliye 5.603 TL, Memura 10.987 TL, Asgari ücrete 7 bin 425 TL maaş! Ocak 2023'te %84,39 ZAM BİLETİ ÇIKTI!

Emekli, memur, işçiler gözünü Ocak zammına çevirmiş durumda. 5 aylık oranın açıklanmasının ardından geriye yalnızca 1 veri kaldı. Bilindiği üzere Türkiye'de enflasyon rakamları birçok yönden değerlendirmeye alınıyor. Bu oranlar kira artışlarından maaş zammına kadar birçok alanda da etkili oluyor. Sosyal yardım ödemeleri de buna göre değerlendiriliyor. Bu noktada emekli ve memurlar ile işçilerin dışında sosyal yardımlara da her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artış yapılıyor. Peki, Ocak ayında emekli, memur maaşları ne kadar olacak? 2023 Sosyal yardımlar ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? İşte merak edilenler haberimizde!