Emekliye 5.603 TL, Memura 10.987 TL, Asgari ücrete 7 bin 425 TL maaş! Ocak 2023'te %84,39 ZAM BİLETİ ÇIKTI!
6 aylık enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Açıklanan Kasım ayı enflasyonu ile birlikte Haziran ayından bu yana oluşan 5 aylık enflasyon oranı da ortaya çıkmış oldu. Önce açıklanan rakamlardan hesapladığımız yeni oranlara haberimizde yer verdik. Sonrasında maaşlara olan etkilerini detaylı olarak inceledik. İşte Ocak 2023'te memur, emekli, asgari ücret ve sosyal yardımlardaki yeni maaşlar...
Emekli, memur, işçiler gözünü Ocak zammına çevirmiş durumda. 5 aylık oranın açıklanmasının ardından geriye yalnızca 1 veri kaldı. Bilindiği üzere Türkiye'de enflasyon rakamları birçok yönden değerlendirmeye alınıyor. Bu oranlar kira artışlarından maaş zammına kadar birçok alanda da etkili oluyor. Sosyal yardım ödemeleri de buna göre değerlendiriliyor. Bu noktada emekli ve memurlar ile işçilerin dışında sosyal yardımlara da her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artış yapılıyor. Peki, Ocak ayında emekli, memur maaşları ne kadar olacak? 2023 Sosyal yardımlar ne kadar olacak? Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? İşte merak edilenler haberimizde!
Milyonların Ocak zammında son viraja girildi. Memurların ve emeklilerin zammında bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık döneminin verisi ortaya çıktı.
Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.