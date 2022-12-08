2 tane Ayçiçek yağı fiyatı 99 TL altına düştü! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz ayçiçek yağı... Ocak geliyor her şey indirime girdi!
Ayçiçek yağını uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar sıklıkla internette zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Ancak bu kez öyle bir indirim yapıldı ki vatandaşlar ikişer ikişet kapıp evine götürecek. İster 1 litrelik ister 5 litrelik alın! Kampanyadan faydalanmak isteyenler hemen marketlere koşuyor! Son dakika bilgisine göre zincir marketlerde Ayçiçek yağı fiyatları düştü. A101 marketlerinde 2 adet Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 100 TL altından satılmaya başlandı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros Ayçiçek yağı fiyatları...
08.12.2022 08:35 - Son Güncelleme: 08.12.2022 08:36
2023 yılı için geri sayım başlamışken zincir marketlerde de güncel kampanyalar duyuruldu. Özellikle ayçiçek yağı fiyatlarındaki indirim dikkat çekti. Flaş duyuruya göre 2 tane Ayçiçek yağı fiyatı 99 TL altından satılmaya başlandı. Peki hangi markette ne kadar satılıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros güncel yağ fiyatları...