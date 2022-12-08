2 tane Ayçiçek yağı fiyatı 99 TL altına düştü! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz ayçiçek yağı... Ocak geliyor her şey indirime girdi!

2023 yılı için geri sayım başlamışken zincir marketlerde de güncel kampanyalar duyuruldu. Özellikle ayçiçek yağı fiyatlarındaki indirim dikkat çekti. Flaş duyuruya göre 2 tane Ayçiçek yağı fiyatı 99 TL altından satılmaya başlandı. Peki hangi markette ne kadar satılıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros güncel yağ fiyatları...