SSK, Bağkur, 4C’linin 2 bayramda da cepleri dolup taşacak! Emeklilere 1.655 + 1.655 = 3.310 TL ikramiye hesabı! %50 oranında rekor zam...

2022 yılı için 3 Ocak itibariyle açıklanan veriler sonrasında netleşen zam oranlarının ardından bu yıl içinde iki dini bayram öncesinde verilecek ikramiyelere ilişkin artış olup olmayacağı ise merak ediliyordu. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ödenen ikramiyeler için 3 formül masaya yatırıldı. Yapılan planlamalar neticesinde bayramda ödenen ikramiyelerin en az asgari ücret seviyesine yakın olması gerektiğine yer verildi. Konuya ilişkin hükümet kanadının ise ne yönde çalışma yapacağı merak edilmeye başladı. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?