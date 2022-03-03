SSK, Bağkur, 4C'linin 2 bayramda da cepleri dolup taşacak! Emeklilere 1.655 + 1.655 = 3.310 TL ikramiye hesabı! %50 oranında rekor zam...
Emeklilere her sene Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerde yeni bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz dönem için 100 TL zam yapılarak 1.100 TL bayram iktamiyesi ödemesi gerçekleştirilmişti. TÜİK verilerinin ardından enflasyon rakamlarının da ortaya çıkmasıyla birlikte 2022 yılında emekli maaşları dahil diğer tüm ücretlere yüksek zam yapıldı. Yapılan zamalarla birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin artılılıp artırılmayacağını merak ediyordu. Özellikle asgari üctette yapılan rekor zam sonrası bayram ikramiyelerine de yüksek zam yapılması beklentiler arasında.1100 liralık ödenen emekli ek gelirinin asgari ücret zam oranı yansıtıldığı takdirde 1655,61 TL seviyesine gelmesi olası görünüyor. Böylece iki bayram ikramiyesinin toplamı 3 bin 311 TL olabilir. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar…
2022 yılı için 3 Ocak itibariyle açıklanan veriler sonrasında netleşen zam oranlarının ardından bu yıl içinde iki dini bayram öncesinde verilecek ikramiyelere ilişkin artış olup olmayacağı ise merak ediliyordu. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ödenen ikramiyeler için 3 formül masaya yatırıldı. Yapılan planlamalar neticesinde bayramda ödenen ikramiyelerin en az asgari ücret seviyesine yakın olması gerektiğine yer verildi. Konuya ilişkin hükümet kanadının ise ne yönde çalışma yapacağı merak edilmeye başladı. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Henüz emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde zam oranlarının belli olmamasına rağmen vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Bu yıl 2 – 4 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde ilk ödemelerin yapılması hedefleniyor. 9 – 12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Kurban Bayramı öncesinde de yılın ikinci ödemeleri yapılacak. Şuan için herhangi bir zam yapıldığına dair açıklamam gelmeyen bayram ikramiyesi ödemelerinde yeni teklifin kabul edilmesi halinde emekliye en az asgari ücret oranında ödeme yapılacak.
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere iki defa verilen bayram ikramiyelerinde geçtiğimiz dönem için 100 lira zam yapılarak toplamda 1.100 TL ödeme gerçekleştirilmeye başlamıştı. 2022 yılının ilk ayında emekli maaşları dahil diğer tüm ücretlere yapılan zamlar sonrasında milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağını merak ediyordu.
Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen ikramiyeler geçtiğimiz yıl gelen zamla beraber 1100 TL'ye yükselmişti. Emekliler bu yıl da artış beklentisi içine girdi.