Müracaatlar e-Devlet'ten! MEB en düşük 5 bin 264 TL maaşla 1651 personel alımı yapacak! En az ortaokul mezunu aşçı, fizyoterapist...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. 81 il genelinde alımlar yapılacak. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesine sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) alınacağı belirtildi. Bu kapsamda 2 kadro için açılan ilanda MEB, 1.651 personel alacak. İşte MEB 1651 personel alımı başvuru şartları ve tarihi!
04.03.2022 15:23 - Son Güncelleme: 04.03.2022 15:23
MEB tarafından toplamda 1651 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na boş kalan kontenjanlar arasında bulunan 63 sözleşmeli fizyoterapist ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapacak. Bakanlık tarafından kadro bilgileri, maaşlar ile başvuru şartlarına yönelik detaylar da açıklandı. Peki, MEB 1651 personel alımı başvuru şartları neler? MEB 1651 parsonel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler!