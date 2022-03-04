EYT'lilere bağlanacak aylıktan %5 - %15 kesinti modeli seçiliyor! 22 yıllık kördüğüm çözülecek! Emeklilikte yaş şartı tarihe gömülecek!
EYT sorunu için adım adım sona yaklaşılıyor. Maksimum öne çıkan formülde yaş şartı ortadan tamamen kaldırılıyor. Sadece bağlanacak aylıklardan yüzde 5 ile 15 içinde kesinti yapılması öngörülüyor. EYT'liler için yeni bir taban aylık belirlenmesi de söz konusu olan formüller arasında. Hükümetin EYT sorununu yaz nihayetinde çözüme kavuşturması planlanıyor. İşte EYT için yeni formüller!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT mevzusunda çözüme ramak kaldı. EYT'lilerin beklediği tarih de belli oldu. 22 yıldır çözüme kavuşmayan bir sorun olan EYT için Meclis yolu kısaldı. Kördüğümün çözülmesiyle yaş şartına takılanlar emekli olabilecek. Gündemde 5 formül üzerinde duruluyor. Ele alınan sistemler arasında yaş şartını tamemen kaldıran ancak bağlanacak aylıklardan %5 ile %15 arasında kesinti yapılan bir formül bulunuyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? 2022 EYT çıkarsa kimler yararlanacak? İşte EYT son dakika haberleri 2022 gelişmeleri...
MASADA 5 FORMÜL!
Gazetevatan'ın haberine göre, EYT sorununun çözülmesi konusunda onlarca fikir ortaya atıldı, daha önceki seçimlerde de çalışmaları yapıldı ve rafa kaldırıldı. EYT'liler de 4447 sayılı kanunun kaldırılması dışındaki hiçbir teklife sıcak bakmıyor, ancak sorunun çözümü noktasında izlenmesi gereken 5 yol haritası çizildi bile.
3600 GÜN İLE KISMİ EMEKLİLİK GETİRİLMESİ
Bu sistemi hemen hemen herkes bilmektedir, 3600 gün ile normal şartlarda ileri yaştan kısmi yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. EYT'lilere şimdilik 3600 gün ile kısmi aylık bağlanması, yaşlarını doldurduklarında ise tam aylığa dönüştürülmesi ilk plan olarak masada durmaktadır.