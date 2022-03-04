EYT'lilere bağlanacak aylıktan %5 - %15 kesinti modeli seçiliyor! 22 yıllık kördüğüm çözülecek! Emeklilikte yaş şartı tarihe gömülecek!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT mevzusunda çözüme ramak kaldı. EYT'lilerin beklediği tarih de belli oldu. 22 yıldır çözüme kavuşmayan bir sorun olan EYT için Meclis yolu kısaldı. Kördüğümün çözülmesiyle yaş şartına takılanlar emekli olabilecek. Gündemde 5 formül üzerinde duruluyor. Ele alınan sistemler arasında yaş şartını tamemen kaldıran ancak bağlanacak aylıklardan %5 ile %15 arasında kesinti yapılan bir formül bulunuyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? 2022 EYT çıkarsa kimler yararlanacak? İşte EYT son dakika haberleri 2022 gelişmeleri...