SSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz 10, 15, 25 yılda emekli olun! Yaş, yıl, prim şartı yok! 8 formülle erken emeklilik rotası çizildi!

Şüphesiz her çalışanın hayali erken emekli olmaktır. Bilindiği üzere emeklilik için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlarda çalışan kişilere erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bunlar arasında anneye doğum borçlanması, askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, malulen emeklilik, vergi indirimi, yıpranma payı ile erken emekli eden 45 meslek ve engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik sağlanıyor. Haberimizde bu formüllere dair detaylar yer alıyor. Peki, erken emeklilik kimleri kapsıyor? Erken emeklilik şartları neler? İşte tüm merak edilenler...