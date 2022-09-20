SSK, Bağkur, 4C'liler bu 6 adımla EYT'li olacak! 15-20 tam yıl 5400,7200,9000 gün asgari prim, 44,45,46 yaş... Yaş düşse bile EYT'li sayılmayacaklar!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili gelişmeler her geçen gün yaşanmaya devam ediliyor ve tüm gözler Aralık ayına çevrilmiş durumda. Bilindiği üzere EYT yasasından yararlanmak için asgari prim ve yıl şartını yerine getirmek gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teknik çalışmaların Aralık ayına kadar tamamlanacağını ve tek bir formül üzerinde durulduğunu açıklamıştı. Ancak bu süre, EYT yasasından yararlanmak için gerekli şartları tamamlamayanlar açısından da bir fırsat olarak görülüyor. İşte EYT'li olup yasa çıkarsa yararlanmanızı sağlayacak adımlar...