EYT'de son dakika! Ş, K ve S harfleri varsa emekli olamazsınız! 4A,4B,4C'liler hemen e-devlet'ten kontrol edin...
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hükümet emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmaları hızlandırdı. EYT'liler konusunda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ETY düzenlemesinin aralık ayında Meclis'e getirileceğini belirterek, "Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" dedi. EYT ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.
EYT son dakika! Bu harfler varsa emekli olamazsınız! Hükümet emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmaları hızlandırdı. EYT'liler konusunda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ETY düzenlemesinin aralık ayında Meclis'e getirileceğini belirterek, "Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" dedi. EYT ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Pek çok kişi EYT kapsamına dahil olup olmayacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerde yapılan 'sahtecilik' emekliliği tehlikeye düşürebiliyor. SGK dökümünden, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerin kontrol edilmesi, hizmet dökümlerinde (Ş) Şüpheli (K) Kontrollü (S) Sahte harflerinin bulunması halinde, bu durumun SGK'ya bildirilmesi gerekiyor. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve tüm merak edillenler...
EYT'liler/Emeklilikte Yaşa Takılanlar 23 yıldan beri müktesep haklarının iadesini bekliyor. Hükûmet tarafından EYT kanun teklifi bu aralık ayı içerisinde TBMM'ye sunulacak. Bu teklifte öngörülecek şartları yerine getirmiş olsalar bile hizmet dökümünde belirli harfler bulunan EYT'lilerin emeklilikleri tehlikeye girebilir.
SGK'nın sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılan denetimler sonucunda "Sahte İş Yeri" tescili yapıldığı tespit edilen iş yerleri sisteme "Sahte İş Yeri" olarak işlem görüyor. Sahte iş yerlerinin belirgin özellikleri de dikkate alınarak tespit edilen kriterler kapsamında Kurumda tescilli bulunan iş yerleri arasında sahte olma potansiyeli yüksek olan iş yerleri ise "Kontrollü İş Yeri" olarak işlem görüyor.
"Sahte İş Yeri" olarak tanımlanmış olan iş yerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması hâlinde T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişi olması hâlinde Vergi Kimlik Numarası (VKN) ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer iş yerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer iş yerleri, sistem tarafından "Şüpheli İş Yeri" olarak, tanımlanıyor.