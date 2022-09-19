EYT’de son dakika! Ş, K ve S harfleri varsa emekli olamazsınız! 4A,4B,4C’liler hemen e-devlet’ten kontrol edin...

EYT son dakika! Bu harfler varsa emekli olamazsınız! Hükümet emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmaları hızlandırdı. EYT'liler konusunda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ETY düzenlemesinin aralık ayında Meclis'e getirileceğini belirterek, "Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" dedi. EYT ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Pek çok kişi EYT kapsamına dahil olup olmayacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerde yapılan 'sahtecilik' emekliliği tehlikeye düşürebiliyor. SGK dökümünden, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerin kontrol edilmesi, hizmet dökümlerinde (Ş) Şüpheli (K) Kontrollü (S) Sahte harflerinin bulunması halinde, bu durumun SGK'ya bildirilmesi gerekiyor. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve tüm merak edillenler...