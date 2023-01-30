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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, 4C'li tak diye faizsiz ATM'den para çekecek! Emekliye 10.000 TL ödeme haberi az önce geldi! PTTBank, Fibabanka, Halkbank, Ziraat...

SSK, Bağkur, 4C'li tak diye faizsiz ATM'den para çekecek! Emekliye 10.000 TL ödeme haberi az önce geldi! PTTBank, Fibabanka, Halkbank, Ziraat...

Faizsiz ve düşük faizli kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankalar tarafından emeklilere özel hazırlanan kredileri araştırmaya başladı. Maaşını banka üzerinden alan emekliler için, bankalar kendi müşterilerine özel faizli ya da faizsiz kredi olanağı sağlıyor. İşte bankaların 2023 yılı emekli kredi kampanyaları...

takvim.com.tr
30.01.2023 09:08 - Son Güncelleme: 30.01.2023 09:09
Emekliye 10.000 TL ödeme haberi az önce geldi! SSK, Bağkur, 4C’li tak diye faizsiz ATM’den para çekecek! PTTBank, Fibabanka, Halkbank, Ziraat...

Acil ihtiyacı olan emeklilere özel kredi imkanları sağlanıyor. Bazı bankalar kefilsiz, şartsız emekliye özel ihtiyaç kredileri ile cazip ödeme koşulları sağlıyor. Bu ödemeler düşük faizli ve faizsiz olarak karşımıza çıkıyor. Emeklilerinin tüm ihtiyaçları için şubeye bile gitmek zorunda kalmadan bir SMS ile kolayca 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmaları da sağlanıyor. En düşük 10.000 TL'den başlayan kredi detaylarına ve şartlarına haberimizde yer verdik. İşte bankaların en uygun emekli ihtiyaç kredisi kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye 10.000 TL ödeme haberi az önce geldi! SSK, Bağkur, 4C’li tak diye faizsiz ATM’den para çekecek! PTTBank, Fibabanka, Halkbank, Ziraat...

HALKBANK

Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi
Nedir?
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.

Emekliye 10.000 TL ödeme haberi az önce geldi! SSK, Bağkur, 4C’li tak diye faizsiz ATM’den para çekecek! PTTBank, Fibabanka, Halkbank, Ziraat...

Tutarı ve Ödeme Koşulları

Dilerseniz 25.000 TL'ye kadar tutarlarda faiz oranı 1,55%, 25.001 TL ve üzeri tutarlar için faiz oranı 1,69%'dan başlayan faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Emekliye 10.000 TL ödeme haberi az önce geldi! SSK, Bağkur, 4C’li tak diye faizsiz ATM’den para çekecek! PTTBank, Fibabanka, Halkbank, Ziraat...

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

Emekliye 10.000 TL ödeme haberi az önce geldi! SSK, Bağkur, 4C’li tak diye faizsiz ATM’den para çekecek! PTTBank, Fibabanka, Halkbank, Ziraat...

Yasal mevzuat gereği; kredi tutarı 50.000 TL'ye kadar vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası vade 24 ay, 100.001 TL üzeri vade 12 ay olarak sınırlandırılmıştır.
Kredi üst limiti 100.000 TL'dir.

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