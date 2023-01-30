SSK, Bağkur, 4C'li tak diye faizsiz ATM'den para çekecek! Emekliye 10.000 TL ödeme haberi az önce geldi! PTTBank, Fibabanka, Halkbank, Ziraat...

Acil ihtiyacı olan emeklilere özel kredi imkanları sağlanıyor. Bazı bankalar kefilsiz, şartsız emekliye özel ihtiyaç kredileri ile cazip ödeme koşulları sağlıyor. Bu ödemeler düşük faizli ve faizsiz olarak karşımıza çıkıyor. Emeklilerinin tüm ihtiyaçları için şubeye bile gitmek zorunda kalmadan bir SMS ile kolayca 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmaları da sağlanıyor. En düşük 10.000 TL'den başlayan kredi detaylarına ve şartlarına haberimizde yer verdik. İşte bankaların en uygun emekli ihtiyaç kredisi kampanyaları...