SSK, Bağkur, 4c'li emekliye 13 bin TL PROMOSYON SİHRİ! Kasım ayında 3. hamle, tarih uzatıldı! PTT ben de varım dedi! Halkbank, TEB, İNG, Vakıfbank ve diğer bir çok banka kampanyasını güncelledi. Milyonlarca emekli en yüksek promosyonu ödeyen bankayı bulup o bankaya geçmek için harekete geçti. Bankaların promosyonunda taban tutarlar 1 Kasım'dan itibaren değişti. Taahhüdü süren emekliler 2 yolla ödemelerini yenileyebilecek. İşte banka banka güncel promosyon kampanyaları ve bilinmesi gereken detaylar...