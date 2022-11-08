SSK, Bağkur, 4c'li emekliye 13 bin TL PROMOSYON SİHRİ! Kasım ayında 3. hamle, tarih uzatıldı! PTT ben de varım dedi! Halkbank, TEB, İNG, Vakıfbank...
Bankalar promosyon ödemelerinde Kasım güncellemesine gitti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz günlerde yayımladığı duyuru ile kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerine alt sınır getirdiğini açıklamıştı. Buna göre 3 yıl için ödenen promosyon tutarı alt sınırı 3 bin liraya çıkarıldı. Öte yandan PTT emekli promosyonu verecek mi merak ediliyor. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankalar listesinde PTT bulunmazken en az ve en fazla promosyon ödeyen bankaların listesi belli oldu. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 Kasım güncel kampanyalar: Halkbank, Ziraat, Akbank, TEB...
SSK, Bağkur, 4c'li emekliye 13 bin TL PROMOSYON SİHRİ! Kasım ayında 3. hamle, tarih uzatıldı! PTT ben de varım dedi! Halkbank, TEB, İNG, Vakıfbank ve diğer bir çok banka kampanyasını güncelledi. Milyonlarca emekli en yüksek promosyonu ödeyen bankayı bulup o bankaya geçmek için harekete geçti. Bankaların promosyonunda taban tutarlar 1 Kasım'dan itibaren değişti. Taahhüdü süren emekliler 2 yolla ödemelerini yenileyebilecek. İşte banka banka güncel promosyon kampanyaları ve bilinmesi gereken detaylar...
BANKA DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER DİKKAT: SÜRE UZATILDI!
Banka değiştirmek isteyen emekliler için 31 Ağustos son gündü. Ancak birçok banka emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Daha sonra Ekim ayı sonuna kadar uzatılsa da karşılaşılan yoğun ilgi nedeniyle bu kez süre 2022 yılının sonuna çekildi.
Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaşlara göre taban promosyon tutarlarını Mart 2023'ü beklemeden güncelledi. SGK Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarı alt sınırının 3 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalar ile imzaladığı protokole göre birçok bankanın emekli promosyon ödemesine alt sınır getirildi.