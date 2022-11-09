Vav TV İzle
Haberler Ekonomi O tarihe dikkat... İslam Memiş 'Zengin edecek' dedi 2023 tavsiyelerini paylaştı!

O tarihe dikkat... İslam Memiş 'Zengin edecek' dedi 2023 tavsiyelerini paylaştı!

İslam Memiş'ten tedirgin eden altın tahminini yakında açıklayacaklar diye açıklamıştı ve önümüzdeki birkaç haftaya işaret ederek Memiş, gümüş tarafında yeni rekorların yaşanacağını söyleyip yatırımcıları üstüne basa basa uyardı.Ayrıca yeni yıl için çeşitli tavsiyelerde bulunan Memiş tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde...

takvim.com.tr
09.11.2022 09:27 - Son Güncelleme: 09.11.2022 09:27
O tarihe dikkat... İslam Memiş ’Zengin edecek’ dedi 2023 tavsiyelerini paylaştı!

Borsa, dolar, altın, kripto paradaki son durum oldukça merak edildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarda son zamanlarda meydana gelen dalgalanma ile gram altında ve diğer yatırım araçlardaki yükseliş beklentilerini, yatırım tavsiyelerini zaman zaman Youtube'da videoda yayınlıyor. İslam Memiş hem 2023 tahminlerini sıralayarak hem de altın için son görüşlerini paylaştı. İşte İslam Memiş tarafıdnan yapılan son dakika altın yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
O tarihe dikkat... İslam Memiş ’Zengin edecek’ dedi 2023 tavsiyelerini paylaştı!

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Çünkü Perşembe günü ABD enflasyon verisi açıklanacak. Geçen ay yüzde 8,2 açıklanan ABD enflasyon verisi beklentinin üzerinde gelmişti. Perşembe günü yüzde 8 olarak açıklanması bekleniyor. Yurt içi piyasalarda ise Perşembe günü İşsizlik verisini takip edeceğiz. Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip sevilerin görüldüğünü düşünüyorum.

O tarihe dikkat... İslam Memiş ’Zengin edecek’ dedi 2023 tavsiyelerini paylaştı!

GRAM ALTIN

Ekranlarda 1.004, Kapalıçarşı'da 1.010 lira seviyesinden kapanış yapan gram altın, 1.038 lira seviyesinin üzerindeki kapanışını yeni zirve olarak 1.060 lira olarak belirleyebilir.

O tarihe dikkat... İslam Memiş ’Zengin edecek’ dedi 2023 tavsiyelerini paylaştı!

ONS ALTIN

1.681 dolar seviyesinden kapanış yapan altının ons fiyatı, 1.698 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra 1.715 dolar seviyesine kadar yükselebilir.

O tarihe dikkat... İslam Memiş ’Zengin edecek’ dedi 2023 tavsiyelerini paylaştı!

GRAM GÜMÜŞ

12,47 lira seviyesinden kapanış yapan gümüşün gram fiyatı, 13,05 devamında 13,60 liraya kadar yükselişini sürdürebilir.

SON DAKİKA