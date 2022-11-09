O tarihe dikkat... İslam Memiş ’Zengin edecek’ dedi 2023 tavsiyelerini paylaştı!

Borsa, dolar, altın, kripto paradaki son durum oldukça merak edildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarda son zamanlarda meydana gelen dalgalanma ile gram altında ve diğer yatırım araçlardaki yükseliş beklentilerini, yatırım tavsiyelerini zaman zaman Youtube'da videoda yayınlıyor. İslam Memiş hem 2023 tahminlerini sıralayarak hem de altın için son görüşlerini paylaştı. İşte İslam Memiş tarafıdnan yapılan son dakika altın yorumları...