SSK, Bağkur, 4C Kurban Bayramı ikramiye rakamı basına sızdı! En az 1375 TL- en fazla 1650 TL olacak! İkramiyelere %20, %30, %39,67 - 6 aylık enflasyon zammı hesabı!
Milyonlarca memura 3600 ek gösterge müjdesinin hemen ardından sıra sözleşmeli personele kadro ve EYT meselesine geldi. Bu iki konuyu gündeme alan hükümet, Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde her iki problemi de çözmeyi planlıyor. Aynı zamanda Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesinde artış ve temmuz zammında en düşük emekli taban maaşının yükseltilmesi konusu da masaya getirildi. Emekliler bu haber sonrası ikramiyelere zam gelecek mi? Sorusunu gündeme getirdi. 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yapıldığı konuşunuluyor. İşte gündemde yer alan başlıklar...
Milyonlarca memura 3600 ek gösterge müjdesinin hemen ardından sıra sözleşmeli personele kadro ve EYT meselesine geldi. Bu iki konuyu gündeme alan hükümet, Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde her iki problemi de çözmeyi planlıyor. Aynı zamanda Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesinde artış ve temmuz zammında en düşük emekli taban maaşının yükseltilmesi konusu da masaya getirildi. Emekliler bu haber sonrası ikramiyelere zam gelecek mi? Sorusunu gündeme getirdi. 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yapıldığı konuşunuluyor. İşte gündemde yer alan başlıklar...
Hükûmetin bu iki düzenlemeden önceki gündem başlığını ise çalışanlara ve emeklilere temmuzda yapılacak artışlar oluşturuyor. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının teknik heyetleri enflasyonun yanı sıra, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ile 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yaptığı belirtiliyor.