20-52 yaş arası başvurana en az 4.253-8.000 TL arası maaş verilecek! İŞKUR'dan 137 bin DEV işçi alımı! KPSS'siz, sınavsız, puansız...

İŞKUR Haziran ayı personel alımı ilanları sıkı takibe alınıyor. Bu sene 637 bini aşkın kişinin iş bulmasına vesile olan İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Mevcut alımlarda özel sektör yaklaşık 137 bin işçi arıyor. İmalat ve hizmet sektörü başı çekiyor. İlk 5 ayda (Ocak - Mayıs) sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'turizm otelcilik elemanı, satış danışmanı / uzmanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte İŞKUR Haziran ayı personel alımı ilanları!