SSK, Bağkur, 4C farkı olmayacak! PTT'den emeklilere 3.500 TL verilecek! Karşılığı geri ödemesi yok! Maaş alan herkese...

Milyonlarca emekliyi mutlu edecek haber bankalardan geldi. Emekliye en düşük 3.500 TL ödeme yapılacak, en yüksek ödeme 5.000 TL olacak. Emekli maaşını belirlediği bankadan alma sözü veren herkes karşılıksız olarak bu ödemeden yararlanacak. Kampanya için başvuru başladı. İşte merak edilen detaylar haberimizde!