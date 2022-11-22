SSK, Bağkur, 4C farkı olmayacak! PTT'den emeklilere 3.500 TL verilecek! Karşılığı geri ödemesi yok! Maaş alan herkese...
Milyonlarca emekliyi sevindiren haber geldi. Emeklilere anında 3.500 TL veriliyor. Kampanya için başvurular başladı. 31 Kasım'a kadar bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İşte merak edilenler!
22.11.2022 09:49 - Son Güncelleme: 22.11.2022 09:50
Milyonlarca emekliyi mutlu edecek haber bankalardan geldi. Emekliye en düşük 3.500 TL ödeme yapılacak, en yüksek ödeme 5.000 TL olacak. Emekli maaşını belirlediği bankadan alma sözü veren herkes karşılıksız olarak bu ödemeden yararlanacak. Kampanya için başvuru başladı. İşte merak edilen detaylar haberimizde!
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalar ile imzaladığı protokole göre birçok bankanın emekli promosyon ödemesine alt sınır getirildi. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankalar arasında PTT bulunmuyor.