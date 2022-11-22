EMEKLİ VE MEMURLARIN OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR! Emekli ve memurun Ocak zammına 4 formül! İşte meslek meslek emekli ve memur maaşlar
Emekli ve memurların Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.84'e, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11.88'e ulaşırken, geriye 2 veri kaldı. Enflasyon tahminleri ise 4 farklı orana işaret ediyor. Peki emekli ve memurların Ocak zammıyla maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek emekli ve memur maaşlar
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Ocak zammında. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Şu ana kadar Temmuz-Ekim enflasyon verisi belli oldu. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik Ocak artışı da enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı.
MEMURA EN AZ 10.186 TL
4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnafta 4 bin 197 liradan 4 bin 652, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya çıkacak. 4 ayda oluşan yüzde 11.88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya çıkacak. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri eklenecek. 3 Ocak'ta da zam oranı belli olacak. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor. 4 ayrı zam tahmini var.
FORMÜL 1
İlk tahmin Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. 2022 yılı enflasyon tahmini OVP'de yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.
FORMÜL 2
Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak.
FORMÜL3
Memurların ve emeklilerin artışına yönelik bir diğer ipucu ise AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nden geldi. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.12 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.61 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 21.61 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 22.75'e ulaşacak.