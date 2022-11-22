Fiyatlar yarıya kadar indirildi 1,2,3,4,5 lt Sıvı yağ, tuvalet kağıdı... Yeni haftaya girildi A101’in aktüel kataloğu yenilendi! 9,5’e düştü!

A101 zincir marketleri yeni kataloğunu duyurdu. Bu hafta A101 mağazalarında neler var sorusu yanıt buldu. A101 aktüel ürünler kataloğunu şimdi yayımladı. Hem gıda hem temizlik malzemelerinde indirim uygulandı. Ayrıca yeni haftada elektronik ürünler ve züccaciyede de indirim yapıldı. Bu hafta kısaca aradığınız her şey A101'de indirime girdi. 1 litrelik sıvı yağ bu hafta A101'de 35 TL 50 kuruştan satılıyor. Dondurmalarda da 1 alana 1 bedava kampanyası başaldı. Uygun fiyatlı ürünleri kaçırmamak için haberimizden A101 güncel aktüel kataloğunu inceleyebilirsiniz. İşte envai çeşitliliğin olduğu A101 aktüel kataloğu tam liste.