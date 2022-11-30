SSK, Bağkur, 4C, EYT'linin PROMOSYON ücret kalibresi artacak! Emekliye 14 bin TL yılbaşı tediyesi! 19 banka imzaladı: ING, Garanti, Ziraat, Halkbank...

Emekliler merakla promosyon ödemelerini incelemeye başladı. Yeni ayın gelmesine günler kala gündemde yer alan konulardan birisi de 'promosyon ücretleri' oldu. Milyonlarca emeklinin promosyon hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Emekli promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emekli bankaların kendilerine ne kadar promosyon alacağını araştırıyor. Emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunması beklenilirken taban promosyonun 5.000 lira seviyesine çıkması da ilaç gibi geldi. Promosyonun yanında milyonlara ek fırsatlar var. Peki, 2023'te promosyonlar ne kadar olacak? EYT'liler ne zaman promosyon ödemesi alacak? Aralık ayı promosyon ücretleri açıklandı mı? İşte en güncel liste haberimizde!