SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, Taşeron herkesi kapsıyor! 2 MÜJDE GELDİ! 1 yıl başlangıcı geriye çekecek! 288 gün daha prim ödemek yeterli! O tarihten bugüne kadar....
SSK, Bağkur, EYT'li herkesi kapsayan sorulara yanıt geldi. Yeni emekli olacak EYT'liler, mevcutta emekli olanlar ve çalışan vatandaşlar durumlarıyla alakalı pek çok soruyu merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında, " 25 Temmuz 1997 sigorta girişimle 5612 gün prim ödemem var. EYT çıkarsa yararlanarak emekli olabilir miyim? Askerliğimi 1994-1995 yılları arasında yaptım. Askerliğimi borçlanarak EYT'den emekli olabilir miyim? 2002 yılında uzman çavuş olarak göreve başladım. Bazıları EYT'li olmadığımı söylüyor. Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz?" gibi sorular soruldu ve cevapları merak ediliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...
Soru: 1994 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sigortalı çalışmaya başladım. Acaba; KKTC'deki sigorta başlangıç tarihim Türkiye'de sigorta başlangıcı sayılır mı?
Cevap: 11 Eylül 2014'te yurtdışı borçlanmasına ilişkin 3201 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin 5'inci fıkrasına 6552 sayılı Kanun'la eklenen; "uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarihin, Türkiye'de de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edileceği" cümle hükmünce; aramızdaki sosyal güvenlik sözleşmesinde, ilk defa sigorta başlangıcı akit ülkede olan sigortalının, akit ülkedeki sigorta başlangıcının Türkiye'de de sigorta başlangıcı sayılacağına dair özel hüküm olması halinde, yabancı ülkedeki sigorta başlangıcı Türkiye'de de sigorta başlangıcı sayılmaktadır.
Türkiye ile Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, İtalya, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya ve Kore ile arasındaki ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinde, bu ülkelerdeki sigorta başlangıç tarihinin Türkiye'de de sigorta başlangıç tarihi sayılacağına dair özel hüküm bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de sigortalı olmadan önce ilk defa 1994'te KKTC'de sigortalı olmuşsanız, KKTC'deki sigorta başlangıç tarihiniz Türkiye'de de sigorta başlangıç tarihi sayılır.
Soru: Sigorta başlangıç tarihim 1 Ağustos 1996 olup toplam 5876 gün prim ödemem var. EYT'li miyim? Ne zaman emekli olabilirim?
Cevap: Doğum ve askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. EYT kapsamındasınız. EYT'lilerden yaş aranmayacak. Sigortalılık süresi ve prim şartını da sağladığınızdan, EYT yasası yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla emekli olabilirsiniz.
288 GÜN BORÇLANIP EYT YASASI ÇIKTIĞINDA EMEKLİ OLURSUNUZ
SORU: 6 Temmuz 1974 doğumluyum. 25 Temmuz 1997 sigorta girişimle 5612 gün prim ödemem var. EYT çıkarsa yararlanarak emekli olabilir miyim?
CEVAP: Emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. EYT kapsamındasınız. EYT'lilerden yaş aranmayacak. Ancak sigortalılık süresi ve prim ödeme şartı aranacak. 288 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Askerlik sürenizin 288 gününü borçlanıp priminizi 5900 güne tamamlamanız halinde, yasanın yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla emekli olmanız da mümkün.