SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, Taşeron herkesi kapsıyor! 2 MÜJDE GELDİ! 1 yıl başlangıcı geriye çekecek! 288 gün daha prim ödemek yeterli! O tarihten bugüne kadar....

Soru: 1994 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sigortalı çalışmaya başladım. Acaba; KKTC'deki sigorta başlangıç tarihim Türkiye'de sigorta başlangıcı sayılır mı?

Cevap: 11 Eylül 2014'te yurtdışı borçlanmasına ilişkin 3201 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin 5'inci fıkrasına 6552 sayılı Kanun'la eklenen; "uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarihin, Türkiye'de de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edileceği" cümle hükmünce; aramızdaki sosyal güvenlik sözleşmesinde, ilk defa sigorta başlangıcı akit ülkede olan sigortalının, akit ülkedeki sigorta başlangıcının Türkiye'de de sigorta başlangıcı sayılacağına dair özel hüküm olması halinde, yabancı ülkedeki sigorta başlangıcı Türkiye'de de sigorta başlangıcı sayılmaktadır.