KPSS'siz sınavsız! İŞKUR 9.800 TL maaşla 90.220 işçi alımı yapacak! 81 ilde 19-45 yaş arası herkes başvuracak! ASHB, Belediye, TYP temizlikçi, güvenlik, şoför...
Şubat- Mart ayı yeni işçi ve personel alımı ilanları İŞKUR'un internet sitesi üzerinden duyuruldu. İş arayışı olan vatandaşlar ise mesleklerine dair alanlarla ilgili ilanları incelemek için araştırmalara koyuldu. İŞKUR'da mevcut 90 binden fazla açık iş ilanı yer alıyor. İŞKUR her ay binlerce vatandaşa fırsat sunarken aynı zamanda yeni ilanları yayımlayarak yeni istihdamlar sağlıyor. İşte yeni ilanlar!
İŞKUR Şubat-Mart ayı personel alımları hakkında aramalar hız kazandı. Milyonlarca iş arayan İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıyor. Belirli tarihler aralığında kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere personel alımları yapılıyor. Binlerce iş arayan vatandaş aynı zamanda yayımlanan ilanları yakından takip ederken son olarak yapılan duyurularla binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı belirtildi. İşte İŞKUR güncel personel alımı ilanları...
BİNLERCE TYP ALIMI BAŞLADI
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerinde alınan tedbirler kapsamında, İŞKUR tarafından depremin etkilerini hafifletmek amacıyla olağanüstü hal bölgesi valiliklerine Toplum Yararına Program çerçevesinde 16 bin kişilik kontenjan tahsis edildi.
Bu kapsamda bölgede yer alan İŞKUR il müdürlüklerince sunulması gereken hizmetler, merkezin veya deprem bölgesi dışında kalan diğer illerde yer alan hizmet birimlerinin sorumluluğuna devredildi.