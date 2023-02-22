KPSS'siz sınavsız! İŞKUR 9.800 TL maaşla 90.220 işçi alımı yapacak! 81 ilde 19-45 yaş arası herkes başvuracak! ASHB, Belediye, TYP temizlikçi, güvenlik, şoför...

İŞKUR Şubat-Mart ayı personel alımları hakkında aramalar hız kazandı. Milyonlarca iş arayan İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıyor. Belirli tarihler aralığında kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere personel alımları yapılıyor. Binlerce iş arayan vatandaş aynı zamanda yayımlanan ilanları yakından takip ederken son olarak yapılan duyurularla binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı belirtildi. İşte İŞKUR güncel personel alımı ilanları...