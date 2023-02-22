Maaş gibi 2 ayda 1 yatıyor! Ev hanımlarına 2000 TL ödeme yapılacak! Birkaç gün sonra hesaplarda! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Bazı şartları karşılayan kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyorlar. Peki kadınlara hangi sosyal yardımlar veriliyor? Nakit sosyal yardım almak isteyen kadınlara yapılan sosyal yardımların şartları nelerdir? 2.000 TL ödeme kimlere yapılıyor? İşte tüm detaylar haberimizde...
22.02.2023 09:26 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:27
Devlet tarafından yapılan yardımlar vatandaşlara maddi anlamda destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara yönelik çok fazla sayıda sosyal destek veriyor. Rastgele bir kazanç koşulu aranmayan bazı sosyal destekler ilaç gibi geliyor. 2.000 TL ödeme için vatandaşlar ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilir? İşte merak edilenler...