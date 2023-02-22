Maaş gibi 2 ayda 1 yatıyor! Ev hanımlarına 2000 TL ödeme yapılacak! Birkaç gün sonra hesaplarda! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından yapılan yardımlar vatandaşlara maddi anlamda destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara yönelik çok fazla sayıda sosyal destek veriyor. Rastgele bir kazanç koşulu aranmayan bazı sosyal destekler ilaç gibi geliyor. 2.000 TL ödeme için vatandaşlar ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilir? İşte merak edilenler...