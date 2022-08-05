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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, memur herkesi içinde barındırıyor! 9 MÜJDE GELDİ! Maaşlar artıyor! 1 ay içinde tamamlanıyor! 1995 yılında...

SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, memur herkesi içinde barındırıyor! 9 MÜJDE GELDİ! Maaşlar artıyor! 1 ay içinde tamamlanıyor! 1995 yılında...

Emeklilik ve çalışma hayatıyla ilgili akillara takılan bazı sorular merak ediliyor. Vatandaşlar genellikle, "Geçmişte çalışmadığım dönemlerin parasını ödeyip emekli olabilir miyim? Belli bir yaşın üstünde primi eksik olanlar için imkân getirilebilir mi? İki ayrı işte çalışsam erken emekli olur muyum? Erken emeklilik için askerliğin tamamını borçlanmak gerekiyor mu? Askerlik yaptığım tarih SSK başlangıcım olur mu? Emekli olduktan sonra maaş artar mı?" Sorularına yanıt arıyor. Tek tek hepsinin cevabına yer verdik. İşte emeklilikle hakkında merak edilenler!

takvim.com.tr
05.08.2022 22:41 - Son Güncelleme: 05.08.2022 22:41
SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, memur herkesi içinde barındırıyor! 9 MÜJDE GELDİ! Maaşlar artıyor! 1 ay içinde tamamlanıyor! 1995 yılında...

SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, memur herkesi içinde barındırıyor! Emeklilik hakkında her çalışan bazı detayları merak ediyor. Bu kapsamda, "Emeklilik işlemleri çok mu zor? Ne yapmak lazım? Emeklilik dilekçesi ne zaman verilir? Emeklilik yaşı tespit edilirken hangi doğum tarihi geçerli oluyor? Askerlik yaptığım tarih SSK başlangıcım olur mu? İki ayrı işte çalışsam erken emekli olur muyum?" sorularına yanıt aranıyor! Haberimizin içinden tüm merak ettiğiniz soruların cevabına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, memur herkesi içinde barındırıyor! 9 MÜJDE GELDİ! Maaşlar artıyor! 1 ay içinde tamamlanıyor! 1995 yılında...

• Geçmişte çalışmadığım dönemlerin parasını ödeyip emekli olabilir miyim?

Belli bir yaşa gelmiş ve primi eksik olanların en çok merak ettiği konulardan birisi bu. Maalesef çalışmadığınız dönemleri topluca ödeyerek prim günü olarak emeklilik hesabınıza saydıramıyorsunuz.

SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, memur herkesi içinde barındırıyor! 9 MÜJDE GELDİ! Maaşlar artıyor! 1 ay içinde tamamlanıyor! 1995 yılında...

Tabii bunun yasaların verdiği haklarla yapıldığı alanlar başka ki doğum borçlanmasi, askerlik borçlanması gibi imkânları zaten anlatmıştık.

SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, memur herkesi içinde barındırıyor! 9 MÜJDE GELDİ! Maaşlar artıyor! 1 ay içinde tamamlanıyor! 1995 yılında...

• Belli bir yaşın üstünde primi eksik olanlar için imkân getirilebilir mi?

Bu talep uzun süredir gündemde bulunuyor. Yani 60 ya da 65 yaşını geçmiş ama primi eksik olanlara bunları toplu olarak tamamlayıp emekli olabilecekleri bir imkân tanınması çok konuşuldu. Fakat henüz bir gelişme olmadı.

SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, memur herkesi içinde barındırıyor! 9 MÜJDE GELDİ! Maaşlar artıyor! 1 ay içinde tamamlanıyor! 1995 yılında...

Bizim düşüncemize göre de artık belli yaşı geçmiş insanların çalışıp prim ödeme imkânları çok zor. O yüzden bu tür bir hak tanınması yerinde olacaktır. Üstelik bu hakla bir kaynak da oluşturulacağı için sistemi olumsuz etkilemesi de çok düşünülmeyecektir.

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