SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, memur herkesi içinde barındırıyor! 9 MÜJDE GELDİ! Maaşlar artıyor! 1 ay içinde tamamlanıyor! 1995 yılında...

SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, memur herkesi içinde barındırıyor! Emeklilik hakkında her çalışan bazı detayları merak ediyor. Bu kapsamda, "Emeklilik işlemleri çok mu zor? Ne yapmak lazım? Emeklilik dilekçesi ne zaman verilir? Emeklilik yaşı tespit edilirken hangi doğum tarihi geçerli oluyor? Askerlik yaptığım tarih SSK başlangıcım olur mu? İki ayrı işte çalışsam erken emekli olur muyum?" sorularına yanıt aranıyor! Haberimizin içinden tüm merak ettiğiniz soruların cevabına ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...