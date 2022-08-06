%10 peşinat ile ev alma fırsatı! Konut projesinde detaylar geliyor! Kimler başvuracak? Evlerin özellikleri neler?
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesiyle 81 ilde 150-200 bin kişinin ev sahibi yapılması beklenirken; peşinat tutarı yüzde 10, vade de 240 ay olacak..
06.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 06.08.2022 06:59
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için hazırlıklar sürerken, detayların açıklanıp sürecin başlatılacağı Eylül ayı heyecanla bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, evi olmayan dar gelirliler için yapılacak sosyal konutlarla ilgili valilikler talep toplamaya başladı.