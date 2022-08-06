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Haberler Ekonomi %10 peşinat ile ev alma fırsatı! Konut projesinde detaylar geliyor! Kimler başvuracak? Evlerin özellikleri neler?

%10 peşinat ile ev alma fırsatı! Konut projesinde detaylar geliyor! Kimler başvuracak? Evlerin özellikleri neler?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesiyle 81 ilde 150-200 bin kişinin ev sahibi yapılması beklenirken; peşinat tutarı yüzde 10, vade de 240 ay olacak..

06.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 06.08.2022 06:59
%10 peşinat ile ev alma fırsatı! Konut projesinde detaylar geliyor! Kimler başvuracak? Evlerin özellikleri neler?

Kirada oturanların gözü kulağı yeni sosyal konut hamlesinde.

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%10 peşinat ile ev alma fırsatı! Konut projesinde detaylar geliyor! Kimler başvuracak? Evlerin özellikleri neler?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için hazırlıklar sürerken, detayların açıklanıp sürecin başlatılacağı Eylül ayı heyecanla bekleniyor.

%10 peşinat ile ev alma fırsatı! Konut projesinde detaylar geliyor! Kimler başvuracak? Evlerin özellikleri neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, evi olmayan dar gelirliler için yapılacak sosyal konutlarla ilgili valilikler talep toplamaya başladı.

%10 peşinat ile ev alma fırsatı! Konut projesinde detaylar geliyor! Kimler başvuracak? Evlerin özellikleri neler?

Şehirlerdeki ihtiyaca göre belirlenecek toplam konut sayısının rekor düzeyde olacağı belirtiliyor.

%10 peşinat ile ev alma fırsatı! Konut projesinde detaylar geliyor! Kimler başvuracak? Evlerin özellikleri neler?

81 ilde en az 150-200 bin konut inşa edilmesi bekleniyor.

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