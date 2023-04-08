EYT'de staj sigortası olana yepyeni aritmetik! 250 bin kişi torbada! 2. evrede EYT'li sayısı artacak!

EYT staj sigortası için gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yaklaşık 250 bini aşkın staj sigortası olan vatandaş bulunuyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda EYT düzenlemesi kapsamında ek bir madde ile staj mağdurlarının EYT'den faydalandırılması gerektiğini söyledi. Öte yandan bir televizyon programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, staj sigortası için "hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi. Peki, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte detaylar...