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Haberler Ekonomi 2 MÜJDE geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiriyor! 1800 gün prim ve 10 yılla emekli olacaksınız! SSK’ya 1260 gün prim ödemeniz halinde...

2 MÜJDE geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiriyor! 1800 gün prim ve 10 yılla emekli olacaksınız! SSK’ya 1260 gün prim ödemeniz halinde...

Emeklilikle ilgili birçok soru ve cevap merak ediliyor. Özellikle EYT sonrasında emeklilikle ilgili merak edilen konular her geçen gün artıyor. Bu kapsamda uzmanlara gelen sorular arasında, "Hastalıklarımdan dolayı erken emekli olabilir miyim?, 3600 günle emekli olabilir miyim?, Aylığım ne zaman bağlanır?" gibi konular yer alıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr
21.05.2023 23:01 - Son Güncelleme: 21.05.2023 23:41
SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! 2 MÜJDE geldi! 1800 gün prim ve 10 yılla emekli olacaksınız! SSK’ya 1260 gün prim ödemeniz halinde...

Milyonlarca çalışanın veya emekli olmak isteyenlerin merak ettiği soru ve cevaplar için açıklamalar geldi. Maaş zammından EYT'ye, Bağkur priminden 3600 emekliliğe kadar merak edilen çok sayıda konunun cevabı haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

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SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! 2 MÜJDE geldi! 1800 gün prim ve 10 yılla emekli olacaksınız! SSK’ya 1260 gün prim ödemeniz halinde...

PLANLAMA YAPSAYDINIZ ŞİMDİ EMEKLİYDİNİZ

Soru: SSK giriş tarihim 5 Kasım 1992 olup SSK'ya 2520 gün prim ödedim. 15 Kasım 2012'de Bağkur'lu oldum. 3390 gün de Bağkur'a prim ödemem var. Halen Bağkur'luyum. Askerliği 1994-1996 arası yaptım. Nereden ve ne şekilde emekli olabilirim?

SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! 2 MÜJDE geldi! 1800 gün prim ve 10 yılla emekli olacaksınız! SSK’ya 1260 gün prim ödemeniz halinde...

Cevap: Sosyal güvenlik planlaması yaparak, Bağkur'a ödediğinizi son 1260 gün primi SSK'ya ödeseydiniz şimdi emekliydiniz. SSK'dan daha erken emekli olabilirsiniz.

SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! 2 MÜJDE geldi! 1800 gün prim ve 10 yılla emekli olacaksınız! SSK’ya 1260 gün prim ödemeniz halinde...

Primi ödenen son yedi yılda (son ödenen 2520 gün prim içinde) fazla prim ödenen, prim ödemeleri eşitse son olarak tabi olunan sigortalılık statüsünden emekli olunduğundan, sigortalı işte çalışarak SSK'ya 1260 gün prim ödemeniz halinde, SSK'da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. EYT'lilerde yaş aranmayacağı için süre ve prim şartını da sağlamış olacağınızdan, Bağkur'dan sonra SSK'ya ödediğiniz primi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte SSK'dan emekli olabilirsiniz.

SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! 2 MÜJDE geldi! 1800 gün prim ve 10 yılla emekli olacaksınız! SSK’ya 1260 gün prim ödemeniz halinde...

3600 GÜNLE EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

SORU: 1977 doğumluyum. Sigorta girişim 1992'de. 1492 gün primim var. Emeklilik için nasıl bir yol izlemeliyim? 3600 günle emekli olabilir miyim?

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