2 MÜJDE geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiriyor! 1800 gün prim ve 10 yılla emekli olacaksınız! SSK’ya 1260 gün prim ödemeniz halinde...
Emeklilikle ilgili birçok soru ve cevap merak ediliyor. Özellikle EYT sonrasında emeklilikle ilgili merak edilen konular her geçen gün artıyor. Bu kapsamda uzmanlara gelen sorular arasında, "Hastalıklarımdan dolayı erken emekli olabilir miyim?, 3600 günle emekli olabilir miyim?, Aylığım ne zaman bağlanır?" gibi konular yer alıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde...
21.05.2023 23:01 - Son Güncelleme: 21.05.2023 23:41
Cevap: Sosyal güvenlik planlaması yaparak, Bağkur'a ödediğinizi son 1260 gün primi SSK'ya ödeseydiniz şimdi emekliydiniz. SSK'dan daha erken emekli olabilirsiniz.
Primi ödenen son yedi yılda (son ödenen 2520 gün prim içinde) fazla prim ödenen, prim ödemeleri eşitse son olarak tabi olunan sigortalılık statüsünden emekli olunduğundan, sigortalı işte çalışarak SSK'ya 1260 gün prim ödemeniz halinde, SSK'da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. EYT'lilerde yaş aranmayacağı için süre ve prim şartını da sağlamış olacağınızdan, Bağkur'dan sonra SSK'ya ödediğiniz primi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte SSK'dan emekli olabilirsiniz.