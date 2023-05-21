2 MÜJDE geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiriyor! 1800 gün prim ve 10 yılla emekli olacaksınız! SSK’ya 1260 gün prim ödemeniz halinde...

Primi ödenen son yedi yılda (son ödenen 2520 gün prim içinde) fazla prim ödenen, prim ödemeleri eşitse son olarak tabi olunan sigortalılık statüsünden emekli olunduğundan, sigortalı işte çalışarak SSK'ya 1260 gün prim ödemeniz halinde, SSK'da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. EYT'lilerde yaş aranmayacağı için süre ve prim şartını da sağlamış olacağınızdan, Bağkur'dan sonra SSK'ya ödediğiniz primi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte SSK'dan emekli olabilirsiniz.