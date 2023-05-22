Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı! EYT'nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi!

5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı! EYT'nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi!

Erken emeklilik, birçok çalışanın hayalini süsleyen bir hedefdir. Ancak EYT yasasıyla emekliliği az bir farkla kaçıranlar, kendilerine yeni bir yol arayışına girmiş durumdalar. Aynı zamanda, yeni emeklilik reformuyla birlikte şartlarda değişiklikler yapılması da gündemde. Peki, erken emeklilik için 4 aşamalı yöntemler nelerdir? İşte, detaylar... Erken emeklilik için ilk adım, tasarruf ve yatırım planlaması yapmaktır. Gelir ve giderlerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi, gereksiz harcamaların kısıtlanması ve tasarruf alışkanlığının kazanılması önemlidir.

takvim.com.tr
22.05.2023 09:22 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:22
5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı! EYT’nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi!

EYT ile birlikte 4 milyonu aşkın vatandaşın emeklilik hakkı onaylandı. Milyonların erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler kapsamında gözler yeni Meclis'e çevrildi. Bu açıdan erken emeklilik için 4 model yer alıyor. Peki, kimler erken emeklilik imkanından yararlanacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı! EYT’nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi!

Seçimlerin ardından oluşan yeni Meclis'in en önemli gündemlerinden birini emeklilik reformu oluşturacak.

5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı! EYT’nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi!

EYT düzenlemesinin ardından, milyonlara erken emeklilik yolunu açacak yeni düzenlemeler Meclis'e taşınacak.

5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı! EYT’nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi!

Emeklilik için prim ve yaş desteği içeren 4 model gündemde...

5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı! EYT’nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi!

BAĞ-KUR REFORMU
Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

SON DAKİKA