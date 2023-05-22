5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı! EYT'nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi!
Erken emeklilik, birçok çalışanın hayalini süsleyen bir hedefdir. Ancak EYT yasasıyla emekliliği az bir farkla kaçıranlar, kendilerine yeni bir yol arayışına girmiş durumdalar. Aynı zamanda, yeni emeklilik reformuyla birlikte şartlarda değişiklikler yapılması da gündemde. Peki, erken emeklilik için 4 aşamalı yöntemler nelerdir? İşte, detaylar... Erken emeklilik için ilk adım, tasarruf ve yatırım planlaması yapmaktır. Gelir ve giderlerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi, gereksiz harcamaların kısıtlanması ve tasarruf alışkanlığının kazanılması önemlidir.
22.05.2023 09:22 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:22
EYT ile birlikte 4 milyonu aşkın vatandaşın emeklilik hakkı onaylandı. Milyonların erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler kapsamında gözler yeni Meclis'e çevrildi. Bu açıdan erken emeklilik için 4 model yer alıyor. Peki, kimler erken emeklilik imkanından yararlanacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
EYT düzenlemesinin ardından, milyonlara erken emeklilik yolunu açacak yeni düzenlemeler Meclis'e taşınacak.