5000 prim + Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 yaş! SGK prim yaş gün tablosu açıklandı! EYT’nin ardından 4 kademeli erken emeklilik belirlendi!

EYT ile birlikte 4 milyonu aşkın vatandaşın emeklilik hakkı onaylandı. Milyonların erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler kapsamında gözler yeni Meclis'e çevrildi. Bu açıdan erken emeklilik için 4 model yer alıyor. Peki, kimler erken emeklilik imkanından yararlanacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...