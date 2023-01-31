SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkes kapsamda! 2 MÜJDE GELDİ! Sigorta başlangıcını 8 ay geri çekecek! Staj-çıraklık + 1999-2000-2008 yılları kritik! 1260 günü tamamlayan...
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsayan açıklamalar geldi. Milyonlarca kişi emeklilik ve çalışma hayatında bazı soruların cevabını merak ediyor. Bu kapsamda uzmanlara; "Sigorta girişim 15 Eylül 1997 (çırak sigortası olarak). Sonrasında 15 Mart 2000'de de gerçek başlangıcım var. Bunu doğum borçlanması ile geriye çekebilir miyim? Sigorta başlangıç tarihim 15 Temmuz 1998 olup 6031 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? 1 Ağustos 1963 doğumlu babamın Bağkur giriş tarihi 2003 olup 5500 gün prim ödemesi var. Kaç yaşında emekli olabilir?" soruları soruldu. İşte bu ve bunlara benzer soru ve cevaplar haberimizde...
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren soru ve cevaplar netleşti. Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek hepsi açıklandı. Emeklilikle alakalı uzmanlara bazı sorular geliyor. "18 yaşından önceki primler geçerli mi? Sigorta başlangıç tarihim 27 Ekim 1998 olup 6450 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? 529 gün askerlik borçlanması yaparsam, SSK'dan emekli olabilir miyim?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Emekli maaş bağlanmasından EYT'ye, borçlanmalardan kıdem tazminatına kadar merak edilen soru ve cevaplar haberimizde...
Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, sadece prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir. Ancak kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile devlet memuru olan sigortalılardan bir meslek veya sanat okulunu bitirerek, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar için 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz ve 18 yaşın altında kazai rüşt kararı tarihinden itibaren başlayan sigortalılık başlangıç tarihleri, aynı zamanda sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak esas alınır.
Bu açıklamalara göre; ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih olan 15.01.2006 tarihi sigortalılık başlangıç tarihiniz olarak kabul edilmez. Sigortalılık süresinin başlangıcı, 18 yaşını doldurduğunuz 08.01.2008 tarihi olarak esas alınır ve emeklilik koşullarınızda aranan sigortalılık süresi 08.01.2008 tarihinden aylık talep tarihinize kadar olan süre olarak hesaplanır.
Ancak 15.01.2006 tarihinden 18 yaşını doldurduğunuz tarihe kadar geçen sürede adınıza ödenmiş olan primler yanmaz, bu primler toplam prim ödeme gün sayınıza dahil edilir.