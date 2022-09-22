989 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla duyurdu:120 BİN işçi alacak! En az 5.500 TL maaş verilecek! 19-45 yaş arası temizlikçi, garson, paketleme işçisi, aşçı...

İŞKUR aracılığıyla yılbaşından bu yana 989 bini aşkın kişiyi işe yerleşirken, açık işler yükselişe geçti. Bugün itibariyle 120 bin açık iş bulunuyor. Alımlarda imalat ve hizmetler sektörleri öne çıkıyor. Peki özel sektör en çok hangi mesleklerde elemana ihtiyaç duyuyor? İşte iş arayanlara özel sektördeki imkanları...