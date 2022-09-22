989 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR acil kodla duyurdu:120 BİN işçi alacak! En az 5.500 TL maaş verilecek! 19-45 yaş arası temizlikçi, garson, paketleme işçisi, aşçı...
İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Kurum, yılbaşından bu yana 989 bini aşkın kişiyi işe yerleştirdi. Halen de İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 120 bin personel aranıyor. Peki, İŞKUR 120 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte Eylül ayı güncel İŞKUR ilanları!
22.09.2022 11:44 - Son Güncelleme: 22.09.2022 11:46
İŞKUR aracılığıyla yılbaşından bu yana 989 bini aşkın kişiyi işe yerleşirken, açık işler yükselişe geçti. Bugün itibariyle 120 bin açık iş bulunuyor. Alımlarda imalat ve hizmetler sektörleri öne çıkıyor. Peki özel sektör en çok hangi mesleklerde elemana ihtiyaç duyuyor? İşte iş arayanlara özel sektördeki imkanları...
EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ARANDI
İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Ağustos'ta 234 bin 907, Ocak-Ağustos döneminde ise 1 milyon 565 bin 856 oldu.