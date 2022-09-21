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Haberler Ekonomi Gözler FED kararında! Altında kritik seviye! İslam Memiş uyardı! "ABD fırsat kolluyor!" Altın artacak mı, düşecek mi?

Gözler FED kararında! Altında kritik seviye! İslam Memiş uyardı! "ABD fırsat kolluyor!" Altın artacak mı, düşecek mi?

İslam Memiş, gram altın için 1450 lira tahminine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. FED faiz kararının açıklanmasına kısa bir süre kala konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, altın artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
21.09.2022 14:39 - Son Güncelleme: 21.09.2022 14:39
Gözler FED kararında! Altında kritik seviye! İslam Memiş uyardı! ABD fırsat kolluyor! Altın artacak mı, düşecek mi?

Küresel piyasalarda bu hafta sert rüzgarlar esiyor. Bugün açıklanacak olan Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararına göre altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak edildi. İşte İslam Memiş'ten altın yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözler FED kararında! Altında kritik seviye! İslam Memiş uyardı! ABD fırsat kolluyor! Altın artacak mı, düşecek mi?

BORSA DÜŞECEK

İslam Memiş, Borsa İstanbul'daki düşüşlerin nedenlerini şöyle açıkladı:

Bu düşüşler sürpriz değil. 2.900 seviyesine kadar bir düzeltme beklediğimi belirtmek istiyorum. Dolarla mukayese edildiğinde yabancı yatırımcılar açısından borsa ucuz kalıyor. Bankacılık sektörüne topyekûn giren bir yatırımcı var. Bankacılık sektörü riskli bir sektör. Borsada kayıplardan sonra tepki alımları var, borsa ara ara düzeltmeler yapacaktır. Bu hafta Merkez Bankası faiz kararı alacak, belirsizlik hakim. Borsa tarafında düzeltmeler devam edecek.

Gözler FED kararında! Altında kritik seviye! İslam Memiş uyardı! ABD fırsat kolluyor! Altın artacak mı, düşecek mi?

ALTININ YÖNÜNÜ FED BELİRLEYECEK

Bugün Fed, Perşembe günü ise TCMB faiz kararı alacak.

Tam sınırda bekliyoruz. 1.650 dolar seviyesine gerileyen altının ons fiyatında 1.670 dolar seviyelerini görüyoruz. Yatay seyrediyor. Ons altında bu hafta için bant aralığı 1.650-1.700 dolar seviyesi. Fed'in faiz kararı artış yönünde. Burada faiz miktarı ve açıklamalar altının ons fiyatında bir yön kırılımı yapacak. Aşağı yönlü ya da yukarı yönlü olacak. Ya altının ons fiyatı 1.705 doları görecek ya da 1.615 dolar seviyesine düşecek. Bunu yarın akşam göreceğiz. Faizi 50 mi, 75 mi yoksa 100 baz puan mı artacak belli değil.

Gözler FED kararında! Altında kritik seviye! İslam Memiş uyardı! ABD fırsat kolluyor! Altın artacak mı, düşecek mi?

ALTINLARI BOZMAYIN

Fed faiz kararı sonrası ilerleyen süreçte Memiş, en kritik ayın Ekim ayı olduğunu belirtti. slam Memiş vatandaşı bekleyip altınları bozmamasını tavsiye etti.

Gözler FED kararında! Altında kritik seviye! İslam Memiş uyardı! ABD fırsat kolluyor! Altın artacak mı, düşecek mi?

ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ

Memiş'e göre Ekim ayından itibaren merkez bankaları piyasadan çekilecek. Altında da rekor bir yükseliş yaşanabilecek.

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