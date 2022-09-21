Gözler FED kararında! Altında kritik seviye! İslam Memiş uyardı! "ABD fırsat kolluyor!" Altın artacak mı, düşecek mi?

ALTININ YÖNÜNÜ FED BELİRLEYECEK

Bugün Fed, Perşembe günü ise TCMB faiz kararı alacak.

Tam sınırda bekliyoruz. 1.650 dolar seviyesine gerileyen altının ons fiyatında 1.670 dolar seviyelerini görüyoruz. Yatay seyrediyor. Ons altında bu hafta için bant aralığı 1.650-1.700 dolar seviyesi. Fed'in faiz kararı artış yönünde. Burada faiz miktarı ve açıklamalar altının ons fiyatında bir yön kırılımı yapacak. Aşağı yönlü ya da yukarı yönlü olacak. Ya altının ons fiyatı 1.705 doları görecek ya da 1.615 dolar seviyesine düşecek. Bunu yarın akşam göreceğiz. Faizi 50 mi, 75 mi yoksa 100 baz puan mı artacak belli değil.