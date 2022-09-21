Gözler FED kararında! Altında kritik seviye! İslam Memiş uyardı! "ABD fırsat kolluyor!" Altın artacak mı, düşecek mi?
İslam Memiş, gram altın için 1450 lira tahminine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. FED faiz kararının açıklanmasına kısa bir süre kala konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, altın artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler...
BORSA DÜŞECEK
İslam Memiş, Borsa İstanbul'daki düşüşlerin nedenlerini şöyle açıkladı:
Bu düşüşler sürpriz değil. 2.900 seviyesine kadar bir düzeltme beklediğimi belirtmek istiyorum. Dolarla mukayese edildiğinde yabancı yatırımcılar açısından borsa ucuz kalıyor. Bankacılık sektörüne topyekûn giren bir yatırımcı var. Bankacılık sektörü riskli bir sektör. Borsada kayıplardan sonra tepki alımları var, borsa ara ara düzeltmeler yapacaktır. Bu hafta Merkez Bankası faiz kararı alacak, belirsizlik hakim. Borsa tarafında düzeltmeler devam edecek.
ALTININ YÖNÜNÜ FED BELİRLEYECEK
Bugün Fed, Perşembe günü ise TCMB faiz kararı alacak.
Tam sınırda bekliyoruz. 1.650 dolar seviyesine gerileyen altının ons fiyatında 1.670 dolar seviyelerini görüyoruz. Yatay seyrediyor. Ons altında bu hafta için bant aralığı 1.650-1.700 dolar seviyesi. Fed'in faiz kararı artış yönünde. Burada faiz miktarı ve açıklamalar altının ons fiyatında bir yön kırılımı yapacak. Aşağı yönlü ya da yukarı yönlü olacak. Ya altının ons fiyatı 1.705 doları görecek ya da 1.615 dolar seviyesine düşecek. Bunu yarın akşam göreceğiz. Faizi 50 mi, 75 mi yoksa 100 baz puan mı artacak belli değil.