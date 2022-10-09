SSK, Bağkur, 4C, EYT'li ayrımı yok! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! 5 yıllık sigorta süresi + 900 günlük prim yeterli! 46-47-49-50 yaşında...
Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklama geldi. SGK emeklilik ile ilgili çalışmaya düğme bastı. Emeklilik ile ilgili yeni hak getirildi. İşte detaylar haberimizde!
Emekli olmak isteyenler için son dakika açıklama geldi. SGK emeklilik ile ilgili butona bastı. Emeklilikle ilgili yeni hak getirildi. Emekli olamayıp Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), geçmişte ödediği sigorta primlerini toptan alarak, sigorta ile ilişkisi kesilenler yeniden sigortalı sayılabilecek. Bu açıklama ile emekli olamayanlara da emeklilik yolu açılmış oldu. İşte emekli olmak isteyen vatandaşı ilgilendiren detaylar haberimizde...
Emekli olamayıp da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), geçmişte ödediği sigorta primlerini toptan alarak, sigorta ile ilişkisi kesilenler yeniden sigortalı olabilecek.
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre; SGK, toptan ödemenin ihyası işlemleri ile ilgili yaşanan sorunlara ve tereddütlere, yayınladığı bir yazı ile açıklık getirdi.