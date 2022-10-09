SSK, Bağkur, 4C, EYT'li ayrımı yok! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! 5 yıllık sigorta süresi + 900 günlük prim yeterli! 46-47-49-50 yaşında...

Emekli olmak isteyenler için son dakika açıklama geldi. SGK emeklilik ile ilgili butona bastı. Emeklilikle ilgili yeni hak getirildi. Emekli olamayıp Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), geçmişte ödediği sigorta primlerini toptan alarak, sigorta ile ilişkisi kesilenler yeniden sigortalı sayılabilecek. Bu açıklama ile emekli olamayanlara da emeklilik yolu açılmış oldu. İşte emekli olmak isteyen vatandaşı ilgilendiren detaylar haberimizde...