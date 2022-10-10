EYT'de tüm şifre DEĞİŞTİ! 38-44-45-49 yaş kriteri... 1995,1996, 1998, 2000 sigorta girişlilere yaş bilmecesi ÇÖZÜLDÜ!
Emeklilikte Yaşa Takılara yönelik çalışmanın hazırlıkları sürerken, EYT için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Öte yandan staj yapanlar da büyük bir beklenti içine girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Stajda sağlık sigortası oluyor. Ancak emeklilik sigortası yapılmıyor. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Bir çalışma yaptırıyorum. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman bu soru da aydınlanmış olur" ifadelerine yer verdi. Bu konuyla alakalı son dakika açıklama geldi. EYT çalışmaları kapsamında geçmişte staj ya da çıraklık yapanların durumu da masaya yatırılırken, burada en önemli şart 'sigorta girişinin yapılması' olacak. İşte EYT son dakika gelişmeler haberimizde!
EYT'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT çalışmaları kapsamında geçmişte staj ya da çıraklık yapanların durumu da masaya yatırılırken, burada en önemli şart artık 'sigorta girişinin yapılması' olacak. İşte merak edilenler ve EYT hakkında doğru bilinen yanlışlar!
EYT çalışmaları kapsamında geçmişte staj ya da çıraklık yapanların durumu da masaya yatırılırken, burada en önemli şart 'sigorta girişinin yapılması' olacak...
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin hazırlıkları devam ederken, staj yapanlar da heyecanlı bekleyiş içerisinde.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Stajda sağlık sigortası oluyor. Ancak emeklilik sigortası yapılmıyor. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor.