SSK, Bağkur, 4C: Eylül ayında emekli promosyonlarına ENFLASYON ZAMMI! 11.000 TL'ye yükseliyor! Yapı Kredi, Türkiye Finans, İş Bankası...
Bankaların promosyon yarışı tam gaz sürüyor. Bu kapsamda henüz ödeme almamış olanlar ve banka seçecekler verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 500- 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 10.000 liraya kadar yükseliyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor. İşte en güncel Eylül ayı promosyon kampanyaları!
2.000 TL'den 10 bin TL'ye kadar ödeme müjdesi! Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme var. Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. Öte yandan, banka promosyonlarına enflasyon düzenlemesi yapılması talep edildi. Maaşlarda yapılan artışın promosyon ödemelerine de yansıması bekleniyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Eylül promosyon ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...
Son 1 yılda emekli ve memur maaşlarında yüzde 80'i aşan maaş zammı ve enflasyonun etkisiyle bankalar promosyon rakamlarını güncellemeye başlamıştı. Emekli için ödenen tutar 10 bin liraya kadar çıkarken, bazı üniversite ve belediyelerde bu rakam 40 bin lirayı aşıyordu. Ancak her kurum farklı bankayla kendi maaş anlaşmasını yaptığından tüm memurları kapsayan bir artış söz konusu değil. Bu yüzden kurumlar ayrı ayrı bankalarla masaya oturup pazarlık yapıyor. En son Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu anlamda görüşme yürüttüğü gündeme gelmişti.
ENFLASYON GÜNCELLEMESİ İSTEMİYLE BAŞVURDU
Hak arama kurumu KDK'dan yapılan açıklamaya göre bir kamu çalışanı, 2021'de Sosyal Güvenlik Kurumu ve birçok kurum ile bir banka arasında 3 yıllığına imzalanan ve süresi devam eden maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi için KDK'ya başvurdu.
Sözleşmenin imzalanmasının ardından dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu enflasyon oranlarında artış yaşandığı ifade edilen başvuruda, banka promosyon tutarında da enflasyondaki artışa göre artış yapılması, çıkacak farkın protokolün bitiş tarihine kadar olan dönem için yapılacak hesaplamaya göre tek seferde çalışanlara yatırılması istendi. KDK, başvuruya ilişkin gerekli incelemeleri yapacak ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirecek.