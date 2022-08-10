SSK, Bağkur, 4C emekli olacaklar o tarihi bekleyin! 1.728 TL fazla maaş, 62 bin 299 TL fazla ikramiye fırsatı! Yüksek emekli maaşı için...

Daha yüksek emekli aylığı almak isteyenler neler yapabileceklerini araştırmaya başladı. Uzmanlar tarafından yapılan öneriler arasında ise yeni yılı beklemek yer alıyor. 15 Ocak 2023 sonrası emekli olacak bir memur 15 Ocak gününden sonra emekli olması halinde 1.728 TL fazla maaş alabilir. Ayrıca aradaki ikramiye farkı da 62 bin 299 TL'yi bulabilir. Emekli maaşını daha yüksek almak ve en uygun emeklilik tarihini merak edenler için uzman görüşlerini sizler için derledik. İşte 2023 emekli maaşı ve konu hakkındaki tüm detaylar...