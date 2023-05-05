2000 sonrası Esnaf, Tarım, SSK, Bağkur'luya 10.900 TL emekli maaşı! Fark İNTİBAKLA kapanıyor!

Temmuz, milyonlar için zam ayı olacak. Maaşı artacak kesimlerin başında da emekliler gelecek. Ocak'ta refah payıyla birlikte maaşları yüzde 30 artırılan emeklilerin, Nisan ayı itibariyle de bayram ikramiyesi 2 bin liraya, taban aylık ödemesi 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Haziran ayında da ikinci bayram ikramiyesini alacak emekliler, Temmuz'da da zam alacak.