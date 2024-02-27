Emekliye promosyon artırma formülü! Başka bankaya nasıl geçilir? Kampanyalarda kim, ne veriyor? Ödeme aynı yerde nasıl yükseltilir?

Promosyonda kampanyalar Ocak zamlarının yansıtılmasıyla hareketlendi. Bankalar maaşların yüzde 49.25 artmasının ardından kampanyalara hız verirken, taban aylığın 10 bin liraya yükseltilmesiyle tüm emeklilere en üst dilimden ödeme alma yolu açıldı. Peki promosyondaki artışlardan nasıl yararlanılır? Tutarlar daha da artar mı? Hangi banka ne kadar veriyor? İşte bu soruların yanıtları...

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EMEKLİLERİN TABAN AYLIKLARINDAKİ ARTIŞ TUTARI NE KADAR YÜKSELTTİ?

Artık tüm emeklilere en az 10 bin lira ödeniyor. Daha önce 7.500-9.999 lira maaş aralığına göre belirlenen promosyonu alan çok sayıda emekli, artık 10.000 lira ve üstü aylıklar için belirlenen tutarı alabilecek.

Mevcut kampanyalara göre promosyonda en üst dilime geçenlerin elde edeceği avantaj aynı bankada yenileme yapılırsa 500 ile 2 bin 500 lira arasında, başka bankaya geçiş olursa 8 bin liraya varan tutarda olabiliyor. Emekliler daha önce aldığı tutar ile şimdi alabileceği parayı karşılaştırıp karar verebilecek.