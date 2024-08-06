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SSK, Bağ-Kur'luya Ocak 2025 maaş tablosu ile '23.946 TL' örnek rakam oluştu! Emekliye %34 yeni zam hesabı çıktı! 12.500 üstü alanlar...

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayı zamlarını geride bırakarak şimdi Ocak ayında yapılacak yeni zamlara odaklandı. Yeni yılda memur, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarını ne gibi değişiklikler bekliyor? En güncel enflasyon tahminlerine dayanarak hazırlanan maaş tablomuzu haberimizde bulabilirsiniz...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 10:06 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 10:05
SSK, Bağ-Kur’luya Ocak 2025 maaş tablosu ile ’23.946 TL’ örnek rakam oluştu! Emekliye %34 yeni zam hesabı çıktı! 12.500 üstü alanlar... 1

Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, Temmuz zammının ardından gözünü Ocak ayına çevirmişken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden umut verici bir sinyal geldi. Katılımcılar, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 42.95'e çekerek, enflasyonun düşüş trendine gireceğine dair beklentilerini artırdı. Peki bu durum Ocak zammı için neler ifade ediyor? İşte detaylar...

SSK, Bağ-Kur’luya Ocak 2025 maaş tablosu ile ’23.946 TL’ örnek rakam oluştu! Emekliye %34 yeni zam hesabı çıktı! 12.500 üstü alanlar... 2

Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli Temmuz zammını bu ayın başında öğrendi.

SSK, Bağ-Kur’luya Ocak 2025 maaş tablosu ile ’23.946 TL’ örnek rakam oluştu! Emekliye %34 yeni zam hesabı çıktı! 12.500 üstü alanlar... 3

Zam oranı memurlarda ve memur emeklilerinde enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24.73 olarak gerçekleşti. Memurlar yeni aylıklarını aldı. Emeklilere de zam farkları bu hafta yatacak.

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