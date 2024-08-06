SSK, Bağ-Kur'luya Ocak 2025 maaş tablosu ile '23.946 TL' örnek rakam oluştu! Emekliye %34 yeni zam hesabı çıktı! 12.500 üstü alanlar...

1 Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, Temmuz zammının ardından gözünü Ocak ayına çevirmişken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden umut verici bir sinyal geldi. Katılımcılar, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 42.95'e çekerek, enflasyonun düşüş trendine gireceğine dair beklentilerini artırdı. Peki bu durum Ocak zammı için neler ifade ediyor? İşte detaylar...

2 Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli Temmuz zammını bu ayın başında öğrendi.