İşini geliştirene faizsiz komisyonsuz 1.5 milyon TL destek! KOSGEB açıkladı! İşte başvuru şartları

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Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı hedefleyen KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), işini geliştirmek isteyenlere desteğini sürdürüyor.