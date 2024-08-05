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İşini geliştirene faizsiz komisyonsuz 1.5 milyon TL destek! KOSGEB açıkladı! İşte başvuru şartları

KOSGEB, işini geliştirmek isteyenlere büyük bir destekle geliyor. 1 Ağustos'ta başlayan Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile girişimcilere komisyonsuz ve faizsiz 1.5 milyon lira destek verilecek. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda limite 150 bin lira ekleniyor. İşte başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 09:17 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 09:17
İşini geliştirene faizsiz komisyonsuz 1.5 milyon TL destek! KOSGEB açıkladı! İşte başvuru şartları 1

Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı hedefleyen KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), işini geliştirmek isteyenlere desteğini sürdürüyor.

İşini geliştirene faizsiz komisyonsuz 1.5 milyon TL destek! KOSGEB açıkladı! İşte başvuru şartları 2

Girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlayan KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları başladı.

İşini geliştirene faizsiz komisyonsuz 1.5 milyon TL destek! KOSGEB açıkladı! İşte başvuru şartları 3

GERİ ÖDEMELİ DESTEK
1 Ağustos'ta başlayan Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları da 30 Ağustos'ta sona erecek. İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli destek sağlanıyor.

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