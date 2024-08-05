Belediyelerin borcu 6 adımda tahsil edilecek! Kaç aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor? İşte izlenecek yollar...

Kamuoyunda bin 402 belediyenin bin 307'sinin 96 milyar TL'lik borcunun nasıl tahsil edileceği tartışılıyor. CHP'li belediyelerden borçlarını ödemeyeceklerine ilişkin açıklamalar gelirken; SGK, belediyelere avantajlı ödeme yöntemleri sunuyor...
PRİM BORCU NASIL TAHAKKUK EDİYOR?
Yasa gereği ay içinde çalışan personelin SGK'ya bildirimleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile takip eden ayın 26'sına kadar yapılıyor. Yapılan bildirimlere göre tahakkuk eden primlerin, ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar, ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 14'ü ne kadar ödenmesi gerekiyor.
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN BORÇLAR İÇİN MÜEYYİDE VAR MI?
SGK'nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık sürede her bir ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılıyor.
Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanıyor.