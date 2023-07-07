SSK, BAĞ-KUR'luya müjde az evvel verildi! Netleşti, 7.500, 8.000, 9.000, 10.000, üstü emekli maaşı alanlara...
Emekliler şu sıralar hem zam haberlerini hem de bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında emekli maaşları için iyileştirmeler yapılacağını belirterek "İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " ifadelerini kullandı. Gözler emekli zammı müjdesindeyken bankalardan da müjde geldi. Emekliler için güncel ihtiyaç kredisi kampanyaları belli oldu. İşte detaylar...
Bankaların Temmuz kampanyaları netleşti. Halkbank başta olmak üzere bir çok banka emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyaları başlattı. Temmuz ayında hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor diye soranlar buraya! Halkbank 50 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Aylık faiz oranı 2,49 olarak duyurulurken taksit tutarı ise 2.328,80 olarak açıklandı. İşte banka banka 2023 Temmuz ayı ihtiyaç kredisi kampanyaları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat! Netleşti, 7.500, 8.000, 9.000, 10.000, üstü emekli maaşı alanlara...
HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Halkbank'tan yapılan açıklamada, ''Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.'' denildi.