SSK, BAĞ-KUR'luya müjde az evvel verildi! Netleşti, 7.500, 8.000, 9.000, 10.000, üstü emekli maaşı alanlara...

Bankaların Temmuz kampanyaları netleşti. Halkbank başta olmak üzere bir çok banka emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyaları başlattı. Temmuz ayında hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor diye soranlar buraya! Halkbank 50 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Aylık faiz oranı 2,49 olarak duyurulurken taksit tutarı ise 2.328,80 olarak açıklandı. İşte banka banka 2023 Temmuz ayı ihtiyaç kredisi kampanyaları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat! Netleşti, 7.500, 8.000, 9.000, 10.000, üstü emekli maaşı alanlara...