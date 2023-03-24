SSK, Bağ-Kur'luya bayram ettirecek ek ödeme! Emekliye ek zam var mı, verilecek mi, ne zaman 2023 son dakika? 5.500 TL'ye ek + 2500 TL ZAM! Nisan'da...
Emekliye ek zam var mı sorusu son günlerde milyonlarca kişi tarafından sıkça araştırılıyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Temmuzda memurlara yapılacak zam dört gözle beklenirken emekliler de Nisan ayında bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. Öte yandan kendilerine bir ek zam verilecek mi merak ediyor. Son olarak en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseltilmişti. Peki Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? Emekliye ek zam verilecek mi, ne zaman? İşte detaylar...
24.03.2023 14:21 - Son Güncelleme: 24.03.2023 14:27
Son dakika emekliye peşi sıra müjdeler geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.'' açıklamasında bulundu. Peki Emekliye ek zam var mı, verilecek mi, ne zaman 2023 son dakika? İşte son dakika gelişmelerin ayrıntıları.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesine ilişkin teklifi TBMM'ye sundu. "Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" diyen Elitaş "Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak. En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar." dedi.