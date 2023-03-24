RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SSK, Bağ-Kur'luya bayram ettirecek ek ödeme! Emekliye ek zam var mı, verilecek mi, ne zaman 2023 son dakika? 5.500 TL'ye ek + 2500 TL ZAM! Nisan'da...

SSK, Bağ-Kur'luya bayram ettirecek ek ödeme! Emekliye ek zam var mı, verilecek mi, ne zaman 2023 son dakika? 5.500 TL'ye ek + 2500 TL ZAM! Nisan'da...

Emekliye ek zam var mı sorusu son günlerde milyonlarca kişi tarafından sıkça araştırılıyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Temmuzda memurlara yapılacak zam dört gözle beklenirken emekliler de Nisan ayında bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. Öte yandan kendilerine bir ek zam verilecek mi merak ediyor. Son olarak en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseltilmişti. Peki Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? Emekliye ek zam verilecek mi, ne zaman? İşte detaylar...

24.03.2023 14:21 - Son Güncelleme: 24.03.2023 14:27
SSK, Bağ-Kur’luya bayram ettirecek ek ödeme! Emekliye ek zam var mı, verilecek mi, ne zaman 2023 son dakika? 5.500 TL’ye ek + 2500 TL ZAM! Nisan’da...

Son dakika emekliye peşi sıra müjdeler geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.'' açıklamasında bulundu. Peki Emekliye ek zam var mı, verilecek mi, ne zaman 2023 son dakika? İşte son dakika gelişmelerin ayrıntıları.

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SSK, Bağ-Kur’luya bayram ettirecek ek ödeme! Emekliye ek zam var mı, verilecek mi, ne zaman 2023 son dakika? 5.500 TL’ye ek + 2500 TL ZAM! Nisan’da...

Emekliler en düşük 7.500 TL maaş alacak. Müjdeli haber milyonlarca emekliye bayram ettirirken, şimdi gözler maaşların ne zaman ödeneceğine çevrildi.

SSK, Bağ-Kur’luya bayram ettirecek ek ödeme! Emekliye ek zam var mı, verilecek mi, ne zaman 2023 son dakika? 5.500 TL’ye ek + 2500 TL ZAM! Nisan’da...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesine ilişkin teklifi TBMM'ye sundu. "Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" diyen Elitaş "Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak. En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar." dedi.

SSK, Bağ-Kur’luya bayram ettirecek ek ödeme! Emekliye ek zam var mı, verilecek mi, ne zaman 2023 son dakika? 5.500 TL’ye ek + 2500 TL ZAM! Nisan’da...

Bir artış da bayram ikramiyesi için beklenirken, hem zamlı aylıkların hem de ikramiyelerin Nisan'da bayram öncesinde ödenmesi planlanıyor.

SSK, Bağ-Kur’luya bayram ettirecek ek ödeme! Emekliye ek zam var mı, verilecek mi, ne zaman 2023 son dakika? 5.500 TL’ye ek + 2500 TL ZAM! Nisan’da...

Peki 7 bin 500 lira düzenlemesinin kapsamında kimler var?

Memur emeklilerinde en düşük aylık 7 bin 901 lira. Bu nedenle memur emeklileri kapsamda bulunmuyor. Ek ödeme dahil aylık ödemesi 7 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri düzenlemeden yararlanacak.

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