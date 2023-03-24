SSK, Bağ-Kur’luya bayram ettirecek ek ödeme! Emekliye ek zam var mı, verilecek mi, ne zaman 2023 son dakika? 5.500 TL’ye ek + 2500 TL ZAM! Nisan’da...

Son dakika emekliye peşi sıra müjdeler geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.'' açıklamasında bulundu. Peki Emekliye ek zam var mı, verilecek mi, ne zaman 2023 son dakika? İşte son dakika gelişmelerin ayrıntıları.