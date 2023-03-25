Toplam 4.000 TL ÖDEME! 2023 Bayram ikramiyesi NE ZAMAN yatacak? O tarihte... %81 ZAM! SGK, Bağ-Kur, 4C'liye 2.000 TL yatıyor!
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. Peki, kimler emekli bayram ikramiyesi alacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...
25.03.2023 10:45 - Son Güncelleme: 25.03.2023 10:45
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili konuya dair açıklamalarda bulundu. Yapılan %81 zam sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, kimler emekli bayram ikramiyesi alacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.