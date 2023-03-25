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Haberler Ekonomi Toplam 4.000 TL ÖDEME! 2023 Bayram ikramiyesi NE ZAMAN yatacak? O tarihte... %81 ZAM! SGK, Bağ-Kur, 4C'liye 2.000 TL yatıyor!

Toplam 4.000 TL ÖDEME! 2023 Bayram ikramiyesi NE ZAMAN yatacak? O tarihte... %81 ZAM! SGK, Bağ-Kur, 4C'liye 2.000 TL yatıyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. Peki, kimler emekli bayram ikramiyesi alacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
25.03.2023 10:45 - Son Güncelleme: 25.03.2023 10:45
Toplam 4.000 TL ÖDEME! 2023 Bayram ikramiyesi NE ZAMAN yatacak? O tarihte... %81 ZAM! SGK, Bağ-Kur, 4C’liye 2.000 TL yatıyor!

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili konuya dair açıklamalarda bulundu. Yapılan %81 zam sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, kimler emekli bayram ikramiyesi alacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Toplam 4.000 TL ÖDEME! 2023 Bayram ikramiyesi NE ZAMAN yatacak? O tarihte... %81 ZAM! SGK, Bağ-Kur, 4C’liye 2.000 TL yatıyor!

4.000 TL ÖDEME!

Yapılan açıklamaya göre emekliler 2.000 + 2.00 olmak üzere yıllık toplam 4.000 TL ödeme alacak.

Toplam 4.000 TL ÖDEME! 2023 Bayram ikramiyesi NE ZAMAN yatacak? O tarihte... %81 ZAM! SGK, Bağ-Kur, 4C’liye 2.000 TL yatıyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Toplam 4.000 TL ÖDEME! 2023 Bayram ikramiyesi NE ZAMAN yatacak? O tarihte... %81 ZAM! SGK, Bağ-Kur, 4C’liye 2.000 TL yatıyor!

Elitaş tarafından yapılan açıklamada "Şimdi 2023 yılının Mart-Nisan ayında ya da Mart ayında Nisan ayının ilk haftasında yasalaşabilir en düşük Emekli maaşı 7500 lira olacak. Buradan bu müjdeyi veren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

Toplam 4.000 TL ÖDEME! 2023 Bayram ikramiyesi NE ZAMAN yatacak? O tarihte... %81 ZAM! SGK, Bağ-Kur, 4C’liye 2.000 TL yatıyor!

"MART-NİSAN GİBİ YASALAŞACAK"

Emekli bayram ikramiyesi zammının mart sonu ve nisan ayının başı gibi yasalaşması bekleniyor. Bu nedenle bayram gelmeden 1 hafta önce ödemenin hesaplara aktarılması bekleniyor.

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