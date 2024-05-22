SSK, Bağ-Kur'luya 3+3 ikramiye ile çifter maaş yatacak! Emekliye 16.200 TL bayram müjdesi geldi! 10.000, 11.250, 12.500 TL alanlar...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, bayram ikramiyesini dört gözle bekliyor. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile bayram ikramiyelerinin miktarı 3 bin TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz aylarda Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL ikramiye alan emekliler, şimdi de Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Öte yandan promosyon ödemeleri de kaldığı yerden devam ediyor. 20 bin TL'ye dayanan promosyon miktarları, emeklilere 2. bir maaş gibi destek sağlıyor.