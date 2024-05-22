SSK, Bağ-Kur'luya 3+3 ikramiye ile çifter maaş yatacak! Emekliye 16.200 TL bayram müjdesi geldi! 10.000, 11.250, 12.500 TL alanlar...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, bayram ikramiyesini dört gözle bekliyor. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile bayram ikramiyelerinin miktarı 3 bin TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz aylarda Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL ikramiye alan emekliler, şimdi de Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Öte yandan promosyon ödemeleri de kaldığı yerden devam ediyor. 20 bin TL'ye dayanan promosyon miktarları, emeklilere 2. bir maaş gibi destek sağlıyor.
Emekliler için sevindirici haber geldi! Haziran ayında yapılacak ek ödemeler, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek. Bu ödemeler, adeta bayram havası estirecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Haziran ayında emeklilere yönelik 3'ü 1 arada ödeme sürprizi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, emekli maaşlarına ek olarak yapılacak ödemeler, emeklilerin ekonomik rahatlığını artırmayı hedefliyor.
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin yararlandığı bayram ikramiyesinin ikincisi için geri sayım başladı.
Emeklilerin ikramiye tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılıp Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayı başında yatırılırken, Kurban Bayramı ikramiyesi de önümüzdeki ay yatırılacak.