SSK, Bağ-Kur'luya 3.3 ikramiye + 14.427 TL maaş yolda! Emekliye 25.46 zamlı maaş hesabı çıktı! 10.000, 11.350 TL alanlar...

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Temmuz ayı, milyonlarca memur, kamu çalışanı ve emekli için zam ayı olacak. Bu dönemde maaş artışlarıyla birlikte sosyal destek ödemeleri ve kıdem tazminatları da güncellenecek. Temmuz zammı, enflasyon oranlarına göre belirlenecek ve ipuçları şimdiden gelmeye başladı. Peki, Temmuz ayında kim, ne kadar maaş alacak? İşte SSK, Bağ-Kur memur, memur emeklileri ve sosyal yardımlar için maaş tablosu...