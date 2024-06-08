9-11 Haziran BİM aktüel fiyat listesi! Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde indirim! Şampuan, saç kremi, parfüm, vücut spreyi, yüz maskesi...

BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda yer alan tüm ürünler, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunarak ihtiyaçlarına pratik ve ekonomik çözümler sunmayı amaçlıyor. İşte 9-11 Haziran BİM aktüel ürünler listes...
BİM 9-11 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL
Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL
Wireless Mikrofon PSM114 399 TL
Bluetooth Silindir Speaker 389 TL
Çok Fonksiyonlu Tripod PSM124 89 TL
Portatif Uyku Tulumu 499 TL
360° Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti 19.999 TL
Motosiklet İntercom Sistemi 1.499 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1.119 TL