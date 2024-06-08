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9-11 Haziran BİM aktüel fiyat listesi! Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde indirim! Şampuan, saç kremi, parfüm, vücut spreyi, yüz maskesi...

BİM Mağazaları, 9-11 Haziran tarihleri arasında yayımlanan aktüel katalogunda araç ve motosiklet sahiplerini sevindirecek ürünlerle dolu. Her Salı ve Cuma günü düzenli olarak yayımlanan bu özel kataloglar aracılığıyla müşterilere cazip fırsatlar sunuluyor. İşte 9-11 Haziran 2024 BİM aktüel ürünler listesi...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 21:37 Güncelleme 08 Haziran 2024, 21:37
9-11 Haziran BİM aktüel fiyat listesi! Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde indirim! Şampuan, saç kremi, parfüm, vücut spreyi, yüz maskesi... 1

BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda yer alan tüm ürünler, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunarak ihtiyaçlarına pratik ve ekonomik çözümler sunmayı amaçlıyor. İşte 9-11 Haziran BİM aktüel ürünler listes...

9-11 Haziran BİM aktüel fiyat listesi! Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde indirim! Şampuan, saç kremi, parfüm, vücut spreyi, yüz maskesi... 2

BİM 9-11 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL

Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL

Wireless Mikrofon PSM114 399 TL

Bluetooth Silindir Speaker 389 TL

Çok Fonksiyonlu Tripod PSM124 89 TL

9-11 Haziran BİM aktüel fiyat listesi! Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde indirim! Şampuan, saç kremi, parfüm, vücut spreyi, yüz maskesi... 3

Portatif Uyku Tulumu 499 TL

360° Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti 19.999 TL

Motosiklet İntercom Sistemi 1.499 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1.119 TL

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