SSK, Bağ-kur’luya %25 zam, seyyanen, intibak, torba yasa derken son dakika müjde! Tablo oluştu, 6500 + 3000 TL ek ödeme çıktı! Kök 7500 TL alanlar...

Bankalar Temmuz ayı için yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Emekli, EYT'li ve mevcut aylık alanlar için farklı avantajlar sunuluyor. EYT'liler ve mevcut aylık alanlar, bu kampanyalardan yararlanarak 10 bin liraya kadar promosyon elde edebilecekler.