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Haberler Ekonomi SSK, Bağ-kur'luya %25 zam, seyyanen, intibak, torba yasa derken son dakika müjde! Tablo oluştu, 6500 + 3000 TL ek ödeme çıktı! Kök 7500 TL alanlar...

SSK, Bağ-kur'luya %25 zam, seyyanen, intibak, torba yasa derken son dakika müjde! Tablo oluştu, 6500 + 3000 TL ek ödeme çıktı! Kök 7500 TL alanlar...

Eski-yeni tüm emekliler bu müjdeyle ayaklandı! Temmuz ayında hem emeklilerin hem memurların yüzü gülmeye devam ediyor. Maaşlara yapılan yüzde 25'lik zammın ardından emekliler bir güzel haberi de bankalardan duygu. Henüz öğrenmeyenler için ise haberimizden güncel promosyon kampanyalarına yer verdik. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin de yüzde 17.55 çıkan zam oranı yüzde 25'e yükseltilirken, zamlı maaşlar da ceplere girmeye başladı. İşte emeklilerin zam haberleri ve bankaların güncel promosyon kampanyalarının tümü ve başvuru detayları....

21.07.2023 18:54 - Son Güncelleme: 21.07.2023 18:54
SSK, Bağ-kur’luya %25 zam, seyyanen, intibak, torba yasa derken son dakika müjde! Tablo oluştu, 6500 + 3000 TL ek ödeme çıktı! Kök 7500 TL alanlar...

SSK, Bağ-kur'luya %25 zam, seyyanen, intibak, torba yasa derken son dakika müjdeler gelmeye devam ediyor. Bankalar tablolarını oluşturdu, maaşa göre farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapacak. Peki hangi banka ne kadar ödüyor?

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SSK, Bağ-kur’luya %25 zam, seyyanen, intibak, torba yasa derken son dakika müjde! Tablo oluştu, 6500 + 3000 TL ek ödeme çıktı! Kök 7500 TL alanlar...

Bankalar Temmuz ayı için yeni promosyon kampanyalarını duyurdu. Emekli, EYT'li ve mevcut aylık alanlar için farklı avantajlar sunuluyor. EYT'liler ve mevcut aylık alanlar, bu kampanyalardan yararlanarak 10 bin liraya kadar promosyon elde edebilecekler.

SSK, Bağ-kur’luya %25 zam, seyyanen, intibak, torba yasa derken son dakika müjde! Tablo oluştu, 6500 + 3000 TL ek ödeme çıktı! Kök 7500 TL alanlar...

Ayrıca, bazı emekliler Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçerek maaşlarında artış yaşayacaklar. Bu durum, emeklilere daha yüksek ödemeler yapma imkanı sunuyor.

SSK, Bağ-kur’luya %25 zam, seyyanen, intibak, torba yasa derken son dakika müjde! Tablo oluştu, 6500 + 3000 TL ek ödeme çıktı! Kök 7500 TL alanlar...

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir imkanı sağlayan promosyonda kampanyalar sürüyor. bankalar temmuz ayı kampanyalarını açıkladı. emekli aylığı bağlanan eyt'lilerin yanı sıra halen aylık alan emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanabildiği kampanyalarda 10 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor.

SSK, Bağ-kur’luya %25 zam, seyyanen, intibak, torba yasa derken son dakika müjde! Tablo oluştu, 6500 + 3000 TL ek ödeme çıktı! Kök 7500 TL alanlar...

Bankalar, emeklilere, dul ve yetimlere yönelik ek gelir imkanı sağlayan promosyon kampanyalarını Temmuz ayı için duyurdu. Kampanya kapsamında, EYT'lilerin yanı sıra halihazırda aylık alan emekliler, dul ve yetimler de faydalanabiliyor. Katılımcılara 10 bin liraya kadar promosyon imkanı sunuluyor.

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