SSK, Bağ-kur'luya %25 zam, seyyanen, intibak, torba yasa derken son dakika müjde! Tablo oluştu, 6500 + 3000 TL ek ödeme çıktı! Kök 7500 TL alanlar...
Eski-yeni tüm emekliler bu müjdeyle ayaklandı! Temmuz ayında hem emeklilerin hem memurların yüzü gülmeye devam ediyor. Maaşlara yapılan yüzde 25'lik zammın ardından emekliler bir güzel haberi de bankalardan duygu. Henüz öğrenmeyenler için ise haberimizden güncel promosyon kampanyalarına yer verdik. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin de yüzde 17.55 çıkan zam oranı yüzde 25'e yükseltilirken, zamlı maaşlar da ceplere girmeye başladı. İşte emeklilerin zam haberleri ve bankaların güncel promosyon kampanyalarının tümü ve başvuru detayları....
21.07.2023 18:54 - Son Güncelleme: 21.07.2023 18:54
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir imkanı sağlayan promosyonda kampanyalar sürüyor. bankalar temmuz ayı kampanyalarını açıkladı. emekli aylığı bağlanan eyt'lilerin yanı sıra halen aylık alan emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanabildiği kampanyalarda 10 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor.