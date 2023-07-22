Müjde, ödemeler değişti! Sosyal yardım ödemeleri %25 + 17,55 zamla arttı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Dul Yetim, Evde Bakım maaşı...
Emekli, memur ve sosyal yardım alan vatandaşların yüzü gülmeye devam ediyor. Son zamlarla birlikte milyonlarca kişinin aldığı ödemelerin miktarı yükseldi. Emekli zammı yüzde 25 olurken, memurlara da yüzde 17,55 oranında artış yapıldı. Aynı zamanda 8.077 TL'lik seyyanen artış ve 14 günlük maaş farkları ek bordro ile ödeniyor. Temmuz ayıyla birlikte ödemeler başlarken sosyal yardım ödemelerinde de yeni tablo oluştu. Peki Aile Destek, Dul Yetim, Evde Bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...
Son gelişmeye göre milyonlarca vatandaşın beklediği emekli maaşı ve memur zammı düzenlemeleri Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüzde yirmi beş zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı. Dul ve yetim aylıkları da yüzde 25 artırılacak. Ayrıca ihtiyacı olan vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerinin pek çoğunda tutarlar memur maaş katsayısında yaşanacak artışla birlikte yükselecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güncel tutarları açıkladı. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye çktı. Aile Destek, evde bakım, engelli aylığı, çocuk yardımı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek programı ile ilgili son olarak şu açıklamaları yaptı;
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerimiz de başladı. Bir yıl daha sürecek bu programımızın başlangıcından bu yana yaklaşık 4 milyon haneye sağlanan destek tutarı 40 milyar lirayı buldu.
Şimdi yeni bir adım atıyoruz. O da Aile ve Gençlik Bankasını kurmak. Bizim doğal gaz, bunun yanında petrolden gelirin belli bir bölümünü biz bu Aile ve Gençlik Bankası kapsamına aktaracağız. Oradan da bu tür hanımlara ve gençlere bunu tahsis edeceğiz. Bu işin en güzel örneği veren ülke de Norveç'tir.
Norveç bu işi başarıyla sürdürüyor. Onun bütün petrol gelirlerinin belli bir kısmı rezerv olarak tamamen gençlere ayrılır. Gelecek kuşaklara ayrılır. Şimdi bunun bir benzerini de inşallah Aile ve Gençlik Bankasıyla ülkemizde yapacağız. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modellerinden yararlanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor."