BİM aktüel ürünler kataloğu! 4'lü çeyiz paketi 2.699 TL! 30 Temmuz'a kadar...
BİM güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta BİM'de neler var diye merak edenler internet arama motorlarında harıl harıl fiyat listesini araştırıyor. Bu noktada 21-25-26-28 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataoğu gündeme geldi. İşte BİM'in indirimli yeni ürünler listesi... Kahve makinessi, tost makinesi, blender seti
23.07.2023 15:43 - Son Güncelleme: 23.07.2023 15:43
BİM'in yeni indirimleri merak konusu oldu. Vatandaşlar bu hafta BİM'de neler var öğrenmek istiyor. 21 Temmuz itibariyle yeni kataloglar yayımlandı. Tam 12 katalog ile yeni indirimli ürünlerin hangileri olduğu duyuruldu. 4'lü çeyiz paketi 2.699 TL'ye satışa çıktı. İşte tüm indirimler...