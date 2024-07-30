SSK, BAĞ-KUR'luya 24.000 TL ek ödeme hesabı çıktı! Emekliye 3'lü kazanç müjdesi! 1999-2000-2009 sonrası emekliler...

TBMM Genel Kurulu'ndan emeklileri sevindiren haber geldi. Uzun süredir gündemde olan en düşük emekli maaşına zam talebi sonunda yasalaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Daha önce yapılan %24.73'lük Temmuz zammına rağmen kök aylığı ve ek ödemeleri dahil toplam geliri 12.500 TL'nin altında kalan emekliler için de düzenleme getirildi. Bu kapsamda bulunan emeklilerin aylık gelirleri, Hazine desteğiyle 12.500 TL'ye tamamlanacak.
ZAMLAR YANSITILIYOR
Hem geçtiğimiz Ocak'taki yüzde 49.25 hem de bu ay yapılan yüzde 19.31- 24.73 artıştan sadece mevcut emekliler yararlanmıyor. Bu artışlar, bu yıl emekli aylığı bağlanacak herkese yansıtılacak.