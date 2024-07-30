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SSK, BAĞ-KUR'luya 24.000 TL ek ödeme hesabı çıktı! Emekliye 3'lü kazanç müjdesi! 1999-2000-2009 sonrası emekliler...

Temmuz ayı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları %24.73, memur emekli aylıkları ise %19.31 oranında zamlandı. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığı da 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseldi. Zam haberiyle birlikte bankalar da harekete geçti ve emekli promosyonlarında adeta yarış başladı. Birçok banka emeklilere özel sunduğu promosyon tutarlarını artırarak, yeni emekli olanları da kampanyalarına dahil etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 14:44 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 14:45
SSK, BAĞ-KUR’luya 24.000 TL ek ödeme hesabı çıktı! Emekliye 3’lü kazanç müjdesi! 1999-2000-2009 sonrası emekliler... 1

TBMM Genel Kurulu'ndan emeklileri sevindiren haber geldi. Uzun süredir gündemde olan en düşük emekli maaşına zam talebi sonunda yasalaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Daha önce yapılan %24.73'lük Temmuz zammına rağmen kök aylığı ve ek ödemeleri dahil toplam geliri 12.500 TL'nin altında kalan emekliler için de düzenleme getirildi. Bu kapsamda bulunan emeklilerin aylık gelirleri, Hazine desteğiyle 12.500 TL'ye tamamlanacak.

SSK, BAĞ-KUR’luya 24.000 TL ek ödeme hesabı çıktı! Emekliye 3’lü kazanç müjdesi! 1999-2000-2009 sonrası emekliler... 2

ZAMLAR YANSITILIYOR

Hem geçtiğimiz Ocak'taki yüzde 49.25 hem de bu ay yapılan yüzde 19.31- 24.73 artıştan sadece mevcut emekliler yararlanmıyor. Bu artışlar, bu yıl emekli aylığı bağlanacak herkese yansıtılacak.

SSK, BAĞ-KUR’luya 24.000 TL ek ödeme hesabı çıktı! Emekliye 3’lü kazanç müjdesi! 1999-2000-2009 sonrası emekliler... 3

Yıl sonuna kadar emekli olanların hem Ocak hem Temmuz zamları yansıtılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek.

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