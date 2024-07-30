EYT'yi kaçırana erken emeklilik formülü: Kimlere, hangi imkanlar sunuluyor? İşte yaş ve prim desteklerinin detayları...

1 Çalışanların en büyük hayali emekli olmak. EYT yasası ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayan milyonlarca kişi aylığa kavuşurken, işe giriş tarihi nedeniyle bu imkandan yararlanamayanlar 'Nasıl daha erken emekli olurum?' sorusunun yanıtını arıyor. Yasalarımız emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar sunuyor:

2 Kadınlar çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreleri borçlanma ile kapatabiliyor ve bu primleri emeklilik hesabında kullanabiliyor.