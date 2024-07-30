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EYT'yi kaçırana erken emeklilik formülü: Kimlere, hangi imkanlar sunuluyor? İşte yaş ve prim desteklerinin detayları...

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlar emekliliğe kavuşurken, giriş tarihi nedeniyle bundan yararlanamayanlara da çeşitli imkanlar var. Özellikle 8 formül öne çıkıyor. İşte detayları...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 07:06 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:06
EYT’yi kaçırana erken emeklilik formülü: Kimlere, hangi imkanlar sunuluyor? İşte yaş ve prim desteklerinin detayları... 1

Çalışanların en büyük hayali emekli olmak. EYT yasası ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayan milyonlarca kişi aylığa kavuşurken, işe giriş tarihi nedeniyle bu imkandan yararlanamayanlar 'Nasıl daha erken emekli olurum?' sorusunun yanıtını arıyor. Yasalarımız emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar sunuyor:

EYT’yi kaçırana erken emeklilik formülü: Kimlere, hangi imkanlar sunuluyor? İşte yaş ve prim desteklerinin detayları... 2

Kadınlar çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreleri borçlanma ile kapatabiliyor ve bu primleri emeklilik hesabında kullanabiliyor.

EYT’yi kaçırana erken emeklilik formülü: Kimlere, hangi imkanlar sunuluyor? İşte yaş ve prim desteklerinin detayları... 3

En çok 3 çocuk için borçlanma yapılabiliyor. Çocuk başına 2, en çok 6 yıl prim kazanılabiliyor. Burada tek şart bulunuyor. O da, borçlanma yapılacak çocukların sigortalı olunan tarihten ya da stajdan sonra dünyaya gelmiş olması.

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