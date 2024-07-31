Bu yıl emekli olana yüksek maaş! Aylık tutar başvuru tarihine göre nasıl değişiyor? Çalışırken nelere dikkat edilmeli?

1 Tüm çalışanların hayali emekli olmak ve yüksek aylık almak. Emekli aylığının tutarı, çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç tutarına ve prim gün sayısına göre değişiyor. SGK'ya bildirilen kazanç arttıkça emekli aylığı da artıyor.

2 Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olanlar daha yüksek emekli maaşı alıyor.