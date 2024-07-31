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Bu yıl emekli olana yüksek maaş! Aylık tutar başvuru tarihine göre nasıl değişiyor? Çalışırken nelere dikkat edilmeli?

Emekli aylığında çalışırken ödenen primlerin yanı sıra başvuru tarihi de etkili oluyor. Göstergeler, bu yıl emekli olmanın 2025'te dilekçe vermekten daha avantajlı olacağını gösteriyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 07:03 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:03
Bu yıl emekli olana yüksek maaş! Aylık tutar başvuru tarihine göre nasıl değişiyor? Çalışırken nelere dikkat edilmeli? 1

Tüm çalışanların hayali emekli olmak ve yüksek aylık almak. Emekli aylığının tutarı, çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç tutarına ve prim gün sayısına göre değişiyor. SGK'ya bildirilen kazanç arttıkça emekli aylığı da artıyor.

Bu yıl emekli olana yüksek maaş! Aylık tutar başvuru tarihine göre nasıl değişiyor? Çalışırken nelere dikkat edilmeli? 2

Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olanlar daha yüksek emekli maaşı alıyor.

Bu yıl emekli olana yüksek maaş! Aylık tutar başvuru tarihine göre nasıl değişiyor? Çalışırken nelere dikkat edilmeli? 3

Emekli aylığının tutarı dilekçe verilen tarihe göre de değişiklik gösteriyor. Veriler bu yıl emekli olmanın önümüzdeki yıl olmaktan daha avantajlı olduğunu ortaya koyuyor.

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