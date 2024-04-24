SSK, Bağ-Kur'luya 23-30 Nisan'da çifter çifter ödeme yatacak! Emekliye 18 bin TL ek maaş! Ziraat, Yapı Kredi, Garanti...

Türkiye'deki emekliler için önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları sonrası, Türkiye genelindeki 12 banka emekli promosyon miktarlarını güncelledi. Promosyon miktarları artık en düşük 8 bin TL'den başlayarak, en yüksek 18 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki, hangi bankalar ne kadar promosyon sunuyor ve bu kampanyalardan yararlanmak için ne yapmak gerekiyor? İşte Nisan ayı emekli promosyon kampanyalarının detayları ve başvuru süreçleri hakkında bilmeniz gereken her şey...